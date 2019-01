Gabriel Escarrer: “En Cataluña aún no hemos recuperado los niveles previos al 1-O”

El consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha señalado que, "en Cataluña aún no hemos recuperado los niveles previos al 1-O, aunque hemos vuelto a una 'normalidad relativa'"

Este miércoles tuvo lugar la inauguración de una nueva edición del Festival de Turismo Internacional (Fitur). El consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha señalado que, “en Cataluña aún no hemos recuperado los niveles previos al 1-O, aunque hemos vuelto a una ‘normalidad relativa'”.

“Después de la inestabilidad política de los últimos años, hay una clara mejora respecto a las reservas de la ciudad. 2018 fue un año nefasto, sobre todo para la categoría de hoteles de cinco estrellas donde ha habido bajadas en Barcelona cercanas al 20%. Eso, es una pena porque toda la labor tan buena que se había llevado a cabo por parte del gremio de hoteleros y de la Oficina de Turismo de Barcelona, de alguna forma, se ha visto mermada por todo este problema”, ha remarcado.

Otro aspecto que ha señalado como un problema de peso es el hecho de que, en determinadas Comunidades Autónomas, exista un impuesto al turismo que genera un importante pérdida de competitividad. “A estos impuestos yo los llamo ‘ecofarsas‘, porque está demostrado que la mayoría no se destina a nada que ver co el sector turístico. El problema es que se llevan a cabo en momentos de coyuntura muy favorable y los resultados a corto plazo no se van a ver pero a medio largo plazo puede pasarnos mucha factura”.

Además, el consejero delegado de Meliá ha destacado que la devaluación de determinadas divisas locales del mercado Latinoamericano no les ha golpeado con especial fuerza. “En la mayoría de nuestros hoteles en México, Cuba, Costa Rica… en todos ellos nuestros ingresos vienen dados en dólares, dado que no queremos jugar con la posible devaluación de las monedas, pero sin embargo, nuestros costes en todos estos mercados son en monedas locales. Esto hace que frente a una posible devaluación de la divisa nuestro margen de beneficio en lineas generales siempre se ve beneficiado”.

Respecto al ‘Brexit’, Escarrer ha explicado que “hay mucha incertidumbre y es cierto que no sabemos muy bien lo que va a pasar. Esa incertidumbre de alguna forma tiene un reflejo en el habito de consumo del británico, que siempre ha sido el cliente que más se ha anticipado en las reservas. Pensemos que al final, de los 82 millones de visitantes que tiene España, la primera nacionalidad, y siempre lo ha sido durante los últimos 60 años, ha sido el mercado británico”.

“Hemos recibido más de 1.200 premios de reconocimiento por llevar a cabo un turismo más sostenible”

Escarrer ha subrayado la necesidad de seguir trabajando como hasta ahora y ha señalado que el 2019 lo consideran un año de transición. “Nos hemos enfocado en construir el siguiente plan estratégico que tendrá lugar del año 2020 al 2023. En ese nuevo plan estratégico queremos seguir aportando valor a nuestros accionistas, queremos ser un referente en el sector en materia de sostenibilidad y responsabilidad y queremos estar a la vanguardia en el sector de los procesos de digitalización”.

Para el 2019 y el 2020 la compañía tiene estipulada la apertura de unos 51 establecimientos centrados en tres grandes focos de crecimiento: el Mediterráneo, el sudeste asiático y Latinoamérica. En estos tres putos es donde se va a concentrar la practica totalidad de las aperturas de Meliá Hotels.

En Europa se van a abrir hoteles en las principales urbes de ocio, Milán, París, Amsterdam, Liverpool, que es la capital de la música, y Frankfurt. Todas estas, según ha indicado Escarrer, se van a realizar en los seis primeros meses del año.