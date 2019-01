Tito Álvarez exige sentarse con Torra y que ERC apoye al taxi como partido de izquierdas

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi Cataluña, exige que los taxistas se reúnan con Torra para "dejar de liarla" y que ERC apoye al taxi como partido de izquierdas dejando de posicionarse con las multinacionales.

Tito Álvarez, de Élite Taxi de Cataluña, es el portavoz de los más de 15.000 taxistas que están concentrados en la Gran Vía de Barcelona exigiendo que haya una distinción entre el sector del taxi y las VTC.

Pregunta: ¿Qué es exactamente lo que estáis pidiendo?

Respuesta: Estamos pidiendo que la Generalitat suba los 15 minutos que establece la contratación a más tiempo. A horas.

P: Y, ¿cuál es el beneficio de los taxistas con esto?

R: Pues que las VTC hagan su trabajo, y no el nuestro. Nuestros enemigos, aunque no lo parezca, no son las VTC. Nuestro problema son las aplicaciones que utilizan las VTC para hacer nuestro trabajo. No puede ser que a través de la tecnología se salten las leyes. Si no lo hacen, pararemos la economía. Si de lo que se trata es de dinero, pues nada, jugaremos con el pan de todo el mundo. Y ya está.

P: ¿Cuántos taxistas estáis paralizados en Cataluña?

R: Está todo el taxi de Cataluña parado. Y, luego, el taxi de Madrid igual. Aquí seremos unos 15.000. Esto nunca se había visto, es histórico.

P: Y, ¿ahora qué?

R: Pues nos sentaremos este martes a las 16,00 de la tarde teóricamente y vamos a escuchar que nos dice el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Pero nosotros queremos hablar con el Presidente, con Quim Torra. Y, como Torra no se siente con los taxistas, aquí no vamos a parar de liarla, porque es el único que puede desbloquear esto. Los de abajo son unos mandados.

P: Y, ¿tenéis realmente esperanza en que Torra os de alguna solución?

R: A nosotros, lo que nos indigna bastante es que para que unas cosas se arriesguen a que les tumben leyes y para otras no. Nosotros estamos pidiendo que pongan un par de horas, o unas horas razonables, para que se diferencie la precontratación del servicio espontáneo, que es el del taxi. Y que se diferencie bien. Ellos nos dicen que jurídicamente eso no es viable, entonces, claro, no es que sea o no sea viable, es que no quieren hacerlo. Han sacado mil leyes que no eran legales, y las han sacado igual. O sea, que si no quieren hacerlo, que salgan y lo digan.

Nosotros sabemos que la Generalitat ha aprobado muchísimas leyes que luego el Gobierno se lo ha llevado al Constitucional. Pues queremos que aprueben otra donde se establezca un número de hora para diferenciar la precontratación. No es normal que para unas cosas quieran, y se arriesguen, y para otras no. Entonces, esto lo que nos demuestra es que no tienen voluntad. Ellos hablan del interés general de los usuarios, y nosotros decimos que, cuando hablan de la Sanidad o de la Educación también hablan de eso. Entonces, la política que están haciendo, es para someter a los trabajadores. Y aquí lo estamos sufriendo.

En el caso del PDeCAT, que aprueban tratados de libre comercio, pues no nos viene de nuevas. Pero en el caso de ERC no lo entendemos. Porque un partido que dice ser de izquierdas no puede estar al lado de unas multinacionales. Además, un partido independentista, teóricamente tiene que cuidar de su gente, ¿no? Las sociedades que están operando en Barcelona son todas de Madrid, ellos están protegiendo los intereses de unas sociedades de Madrid. Los independentistas. Y a los taxistas que llevamos trabajando toda la vida en Cataluña, nos están vendiendo. Eso es lo que están haciendo.

P: ¿Qué opináis de las agresiones?

R: Las condenamos rotundamente. Las rechazamos, y no nos ayudan en absoluto.