S&P ve “necesaria” la ampliación de capital de DIA

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings considera "necesaria" una ampliación de capital en DIA en el actual contexto de dificultades que atraviesa la compañía de distribución minorista, cuya nota de solvencia ha caído a 'CCC+' desde 'BBB-' en un periodo de apenas cinco meses.

“Lo que me interesa de la compañía es si se va a hacer o no la ampliación de capital, que es necesaria, y si va a poder pagar los bonos que vencen este verano”, ha señalado Leandro de Torres, responsable de S&P Global Ratings España durante un encuentro con la prensa.

En este sentido, el experto ha subrayado que lo importante no es que esta ampliación “la haga un equipo directivo u otro” no es lo importante, señalando que la aparente lucha entre diferentes facciones en el seno de la compañía no es lo que interesa a la agencia.

A mediados del pasado mes de diciembre, S&P Global rebajó la calificación de la cadena de supermercados desde ‘B’ a ‘CCC+’, lo que conlleva una alta probabilidad de impago, alertando entonces de que sin una pronta refinanciación la compañía afrontaría un “momento difícil e incierto” en los próximos siete meses.

Días después, el pasado 31 de diciembre, DIA culminó las negociaciones para el acuerdo de la refinanciación de su deuda bancaria por un importe total de 896 millones de euros, que pone a disposición de la empresa financiación adicional a corto plazo por importe de hasta 215 millones de euros y de hasta 681 millones de euros a ser dispuesta vía instrumentos de financiación del capital circulante, tales como líneas de ‘confirming’, ‘factoring’ y créditos bilaterales.