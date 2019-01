El textil prevé facturar hasta un 4% más en las rebajas para mejorar un año “muy malo”

El comercio textil prevé elevar sus ventas entre un 3% y un 4% en el periodo de las rebajas de invierno, que oficialmente y de forma generalizada empezarán el 7 de enero, aunque la mayoría de las marcas de moda como Mango, H&M, Cortefiel, Women's Secret, Asos, Sfera o Bimba y Lola, ya han colgado el cartel de rebajas en sus establecimientos.

“Estimamos que vamos a crecer entre un 3% y un 4% respecto a las rebajas de invierno del año anterior y esperamos que las de este ejercicio sean buenas”, ha avanzado el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, Zamácola ha lamentado que las tradicionales rebajas de invierno, que llegan oficialmente tras la celebración de los Reyes Magos, ya “no tienen el efecto brutal de antes”, debido a las constantes promociones y descuentos que ofrecen las marcas durante todo el año.

“Se ha perdido el efecto llamada que tenían antes las rebajas del 7 de enero por el mal endémico del sector de adelantar y acostumbrar al cliente a comprar con promociones durante todo el año”, ha explicado.

Por eso, desde Acotex abogan por regular las rebajas de forma “equilibrada” y con las mismas reglas de juego para el mundo ‘online’ que el ‘offline’. “Es un tema espinoso, porque no tiene sentido regular en las tiendas físicas, si no está regulado en el ‘online'”, ha subrayado.

“No se puede estar con promociones continuas, más que regulación, creo que hay hablar entre todas las marcas para establecer nuevas fechas de rebajas, porque no puede ser la guerra de precios y promociones tan agresivas que llevamos viviendo en los últimos años, porque el consumidor está sentado, con los brazos cruzados, viendo quién es el que hace el descuento más grande porque al final quién lo paga son los comercios”, ha explicado.

Desde Acotex han abogado por la unión del sector textil para hablar sobre el futuro de la industria. “Creo que es muy importante que tengamos más comunicación entre todos los ‘players’ para cambiar la dinámica que estamos viviendo en los últimos años”, ha señalado.

El sector cerrará 2018 en negativo

Respecto al sector, el presidente de Acotex ha lamentado que la industria textil terminará 2018 en negativo, tras unos “muy, muy malos” seis primeros meses del año, debido a que en mayo y junio hizo frío. “Sin embargo, el final de invierno ha sido bueno con crecimientos en octubre y noviembre y está claro que cerramos con caída porque la campaña de Navidad no ha sido tremendamente positiva”, ha reiterado.

“El sector tiene que hacer una recapitulación, porque no tiene mucho sentido el que el 7 de enero empiecen las rebajas de invierno cuando empieza a hacer frío y poner en las tiendas a mitad de mes la campaña de primavera-verano. Tenemos que retrasar y ver cómo adecuamos la oferta a la demanda porque justo en el pico de demanda no podemos tener productos rebajados. Me encantaría que las rebajas fueran el 15 de marzo”, ha reiterado a Europa Press.

Por último y respecto al ‘Black Friday’, el presidente de Acotex ha subrayado que este año ha oído por primera vez a algunos comerciantes que esta jornada de desucuentos no ha supuesto tanta venta como en años anteriores y que no lo harán el año que viene. “Este año ha pinchado, es una tradición americana que lo único que ha hecho es adelantar la campaña de Navidad y de las rebajas, eso para el comerciante es insostenible”, ha indicado.

Mango, H&M, Cortefiel, Sfera, Bimba y Lola cuelgan el cartel de rebajas

De esta forma, algunas firmas de moda como Mango, H&M, Cortefiel, Women’s Secret, Asos, Sfera o Bimba y Lola, entre otras, han adelantado al inicio de año el periodo de rebajas con descuentos en sus artículos de hasta el 50%, tanto en sus establecimientos físicos como en sus tiendas ‘online’.

En concreto, varias enseñas textiles han aprovechado la liberalización de las rebajas para iniciar esta campaña, donde El Corte Inglés y las enseñas del Grupo Inditex suelen ser las más tardías aunque el año pasado ambas adelantaron sus descuentos al Día de Reyes, el 6 de enero, vía ‘online’.

Una campaña de rebajas de invierno que generarán este año a nivel global un total de 122.900 contratos, lo que supone un 4,1% más que el año anterior, según las previsiones realizadas por el grupo de recursos humanos Adecco.