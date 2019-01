¿A qué partidos votan los españoles según su nivel económico?

Un tercio de Podemos dice ser de clase alta mientras que PSOE y PP se abastecen del voto de los obreros cualificados de la clase baja y Ciudadanos de la nueva clase media. Los últimos datos oficiales son previos a la irrupción de Vox.

La relación entre los discursos de los partidos políticos españoles y la posición económica de sus votantes encierra algunas sorpresas. ¿A qué partidos votan las clases sociales en España? Curiosamente, el 32% de los que votaron a Podemos en 2016 dicen situarse entre las clases altas. Quizá se deba a su elevada presencia en las administraciones públicas territoriales. Por ello, además, el 25% de sus votantes proviene de la nueva clase media y un 4,7% de la vieja clase media. También recoge el voto del 24% de los obreros cualificados y del 11,8% de los no cualificados. Pero, si las elecciones se realizaran ahora, el voto de las clases alta a este partido se suavizan hasta el 12,3%.

Los obreros cualificados, dentro de las clases bajas, son la principal cantera electoral del PSOE (35,7%). Le siguen, las nuevas clases medias (19,3%), los obreros no cualificados (16,8%), la clase alta (15,3%), la vieja clase media (11,7%). Si ahora hubiera comicios, sólo las viejas clases medias incrementarían su voto a este partido.

El 26% de los votantes del PP son obreros cualificados. Es su reducto electoral, aunque las viejas clases medias (22,3%) le siguen muy de cerca, las nuevas clases medias (21,1%) y los obreros no cualificados (10,4%). Si se celebrasen comicios, destaca la caída del voto de las nueva clase media a este partido hasta el 12,6%. En cuanto a Ciudadanos, el voto mayoritario (33,2%) se encuentra entre la nueva clase media. También se abastece del apoyo del 26,9% de la clase alta, de un 19,3% de los obreros cualificados, un 13% de las viejas clases medias y un 6,9% de los obreros no cualificados. Llama la atención que, si ahora hubiera elecciones, este partido contaría con el voto de un tercio de las clases medias y del 20% de las clase alta.

Independentismo entre la nueva clase media

En cuanto al voto catalán, el 32,2% de las papeletas de ERC vienen de las nuevas clases medias; casi un 30% de las clases altas, y un 25% de los obreros cualificados. Si ahora hubiera elecciones, destaca el abandono de las clases altas y de las nuevas y viejas clases medias. Algo similar sucedería al PDeCAT que en las últimas elecciones fue apoyado mayoritariamente por las clases altas y los obreros cualificados.

Por ideología, resulta curioso observar que un 30% de quienes se sitúan en la extrema izquierda dicen ser clase alta, así como el 10% de la extrema derecha. Cuando empezó la crisis, el porcentaje de ciudadanos en estos espectros era del 25% y un 13,2% respectivamente. Es decir, ha aumentado la estadística de quienes se ubican en la extrema izquierda mientras ha bajado entre quienes se hallan en la extrema derecha. Estos datos son anteriores a las elecciones en Andalucía y a la irrupción de Vox.

En la extrema izquierda se ubican además el 25% de las nuevas clases medias (23% en 2007), el 11% de las viejas clases medias (casi el 12% hace 11 años), así como 25% de los obreros cualificados (27% antes) y algo más del 7% de los obreros no cualificados frente al 13,2% en 2007. Por tanto, la extrema izquierda ya no tiene su principal caladero ideológico entre la clase baja. Por su parte, casi un tercio de quienes se ubican en la extrema derecha se consideran obreros cualificados, un 24,3 dicen ser viejas clases medias, un 23,3% pertenecen a la nueva clase media y algo más del 8% son obreros no cualificados.

Por su parte, el 25% de los ubicados en el centro izquierda se localizan entre la clase alta frente al 20,6% en 2007; un 23% son nueva clase media (20% hace 11 años), y otro 9% son vieja clase media (15% al inicio de la crisis) mientras que el 27% son obreros cualificados (32% antes) y otro 14% son no cualificados (12,7% en 2007). Por tanto, se observa un cambio sustancial de este espectro ideológico, que podría adscribirse al PSOE. Destaca el ascenso de la clase alta y de la nueva clase media una vez llegado al poder mientras pierde fuelle la clase obrera, en particular los trabajadores no cualificados.

Entre los que dicen situarse ideológicamente en el centro derecha, que podría corresponder al PP, el 20% (casi 21% en 2007) se considera clase alta; el 27% dice ser nueva clase media (23% al inicio de la crisis), y un 19% vieja clase media frente al 23% hace 11 años. Mientras, otro 25% son obreros cualificados (21% antes) y algo más de 7% trabajadores no cualificados frente a más de 21% en 2007. Destaca el cambio ideológico de los trabajadores menos formados, que han sido los más perjudicados por la crisis.

El principal caladero ideológico del centro está entre los obreros cualificados (30% frente al 19% en 2007). En esta ubicación política se encuentra también el 24% de la clase alta (19% al inicio de la crisis); el 26% de las nueva clase media (21% hace 11 años) y el 14% de las viejas (más de 18% antes), así como el 10% de los obreros no cualificados (13% en 2007).

En Madrid, más clase alta

Por comunidades autónomas, lo más destacable es que casi el 32% de los madrileños se considera clase alta. Aquí se encuentra el epicentro de la actividad financiera y empresarial, así como la Administración Central, y el aparato del Estado y político. Si, a nivel nacional, la media de españoles que dice ser clase alta es del 21,1%, además de Madrid, Asturias, Castilla y león, Comunidad Valenciana, Navarra y sorprendentemente Extremadura, figuran con un porcentaje superior de clase altas que el resto de regiones. Cataluña no llega, está levemente por debajo de la media (20,4%).

La mayoría ideológica de esta comunidad se ubica en el 30% de los obreros cualificados así como en el 26,4% de la nueva clase media, un 11% son vieja clase media y un 10% obreros no cualificado. Mientras, en Madrid, además del 32% de las clases altas, figura el 29% de la nueva clase media, el 19% de los obreros cualificados, el 9,7% de los trabajadores no cualificados y en último lugar el 7,4% de vieja clase media.