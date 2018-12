IU pide dinero a sus afiliados para financiarse: “Os lo devolveremos con las subvenciones”

Izquierda Unida no deja claras las garantías de devolución del dinero a sus afiliados

Izquierda Unida (IU) recurre a las donaciones por parte de sus afiliados para financiar su campaña electoral 2019. Sin embargo, en vez de usar la palabra donación, el partido habla de microcréditos, pese a que no da absolutamente ninguna garantía de que puedan ser devueltos los importes, toda vez que, según explican, el reembolso se hará “una vez recibamos las subvenciones electorales”. Pero, ¿y si no es suficiente?

El Tribunal de Cuentas, en declaraciones a OKDIARIO, explica que, si no se devuelven las aportaciones en el plazo estipulado, no se podría hablar de microcréditos, sino de préstamos. Mientras que, desde Izquierda Unida, reconocen a este periódico que, en caso de que no se obtuvieran las cantidades suficientes para sufragar las devoluciones, se pediría más tiempo a los prestamistas, con lo que serían, al 100%, donaciones.

A continuación, pueden ver la nota explicativa sobre los ‘préstamos’ a través de los que se pretende financiar el partido que lidera Alberto Garzón en 2019, pese a que está redactada, incomprensiblemente, en junio de 2016.

Este periódico ha necesitado enviar hasta tres correos electrónicos a la dirección e-mail que, según explican en la nota informativa de los microcréditos, está para que se informen sobre los denominados ‘microcréditos’ quienes donan al partido. Y es que desde el partido no respondían, motivo por el cual hemos tenido que insistir hasta en tres ocasiones. A continuación, plasmamos el correo explicativo que nos ha enviado IU:

En primer lugar, disculpa la tardanza en contestar. Estamos un poco sobrepasadas con la cantidad de correos electrónicos y llamadas pidiendo información sobre los microcréditos.

Tal y como mencionamos en el modelo de contrato (te lo adjuntamos en este mensaje), en el caso de no conseguir las subvenciones suficientes también haremos la devolución íntegra del microcrédito, solo que os pediremos que dos deis un poco más de plazo para devolverlo.

Sea como sea, al coincidir conjuntamente las elecciones europeas, autonómicas y locales el próximo mayo, nuestra previsión es recibir subvenciones de sobra para poder hacer la devolución tan pronto como sea posible.

Un saludo y muchas gracias por el interés,

Las subvenciones son su garantía, independientemente de si las consiguen o no. “¿Qué es exactamente un microcrédito? Se trata de un préstamo a Izquierda Unida que te será devuelto íntegramente una vez recibamos las subvenciones electorales”, explican desde la formación ‘amiga’ de Podemos, cambiando rápidamente el concepto de ‘microcrédito’, a ‘préstamo’.

Sin previsiones

Consultada Izquierda Unida por este periódico, explican, sobre las previsiones de ingresos vía micropréstamos de sus afiliados, que “no se puede hacer una previsión muy fehaciente como tal (y menos aún en un tiempo donde las encuestas acostumbran a fallar bastante), ya que entran en juego muchas varias variables y, además, en este caso la campaña va a ser en tres ámbitos distintos: europeas, autonómicas y locales. De todas formas, nuestra previsión es recibir de sobra el dinero suficiente para devolver con creces todo el dinero que recibamos por microcréditos”.

“Para que puedas hacer una estimación, sólo en las elecciones europeas de 2014 obtuvimos un total de 1,9 millones de euros en forma de subvención electoral. Esa cuantía responde a 32.508,74€ por cada escaño que obtuvimos (nuestra lista electoral obtuvo 6) y a los 1,08€ por cada voto que nuestra coalición recibió. Nuestra previsión, tras el acuerdo al que llegamos el pasado mes de junio con Podemos y Equo, es la de obtener un resultado mejor tanto en votos como en escaños para las próximas elecciones europeas”, continúan desde Izquierda Unida.

“El microcrédito va a devolverse con absoluta seguridad, siendo la única variante posible el ampliar el plazo de devolución en el caso de no obtener el dinero suficiente directamente de las subvenciones electorales”, concluyen desde la formación que lidera Alberto Garzón.