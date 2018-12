El PP acusa a Calviño de un “ataque furibundo” a la economía rural

La senadora popular, Arenales Serrano, ha acusado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de realizar desde su ministerio un “ataque furibundo” al mundo rural y a la economía de los pueblos y agricultores. “¿Qué le hemos hecho los de los pueblos a la señora Calviño?” se ha preguntado la popular Arenales Serrano.

El grupo popular en el Senado ha sacado adelante una moción que insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la conexión a Internet de alta velocidad, con especial incidencia en zonas rurales, pequeñas poblaciones y áreas de baja densidad demográfica.

Desde el impuesto al diésel hasta la digitalización de los pueblos, Serrano le ha recordado a la bancada socialista que “la política agraria común es mucho más que la renta de los agricultores”. Durante su intervención en la Cámara Alta, la popular a insistido en que “aunque los agricultores voten al centro derecha, con la política agraria común no sólo se defiende la renta de los agricultores, que no es poco, lo que estamos defendiendo son alimentos sanos, seguros y a precios asequibles”. Asimismo ha matizado que “los agricultores están produciendo por encima del coste al que después fijan el precio, un precio que además ellos no pueden fijar”.

Según la popular, este ‘ataque furibundo’ viene desde que la actual ministra estaba en Bruselas. “Cuando estaba de euro funcionaria en la dirección general de Presupuestos, desde su despacho salió una reducción de la PAC del 30%” ha afirmado. “¿Qué le hemos hecho los de los pueblos a la señora Calviño?” se ha preguntado Serrano.

Por todo ello, “no quiero volver a oír hablar a ninguno del PSOE de despoblación porque, en vez de trabajar para la población trabajan para agarrarse al sillón”, ha dicho la senadora popular y ha recordado que ya había recriminado a la ministra Celaá que “no están para gobernar, sino para resistir”.