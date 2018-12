Al grito de dimisión un grupo de taxistas le hacen un escrache al presidente de la Federación: “No interesa la solución de conflictos”

Los taxistas creen que desde la Federación no buscan soluciones Creen que los sindicalistas no deberían tener sueldos

Un numeroso grupo de taxistas hacen un escrache contra Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, que recientemente pidió 5000 VTC’S en Madrid, motivo por el cual ya fue repudiado por su sector. Sin embargo, el motivo de estas protestas, ha sido el “liberar el taxi en las fiestas sin haber faena y quitar algunos suplementos de la tarifa del 2019″, tal y como exponen a OKDIARIO fuentes del sector.

Según fuentes del sector, la Federación del taxi se ha “acomodado”. Nacho Castillo, conocido en el sector como ‘Peseto Loco’, acusa a la Federación de crearse perfiles falsos en redes sociales para hacer ver que tienen un mayor apoyo del que realmente tienen.

“Aquí nada más que hay puñaladas traperas de gente que sólo quiere vivir del sector, y no para el sector”

“Aquí nada más que hay puñaladas traperas de gente que sólo quiere vivir del sector, y no para el sector”, explica Castillo en un audio difundido por Whatsapp a todos los taxistas. “En el momento en el que un sindicalista cobra un sueldo, es un sindicalista profesional, entonces su profesión depende de que existan conflictos y, si se solucionan, se quedan sin profesión. Nuestros representantes no pueden tener sueldos. Abogamos porque los representantes no pierdan dinero cuando hagan reuniones o trabajen para nosotros, pero no pueden tener un sueldo”, continúa el ‘Peseto Loco’.

Y es que según varios trabajadores del sector, desde la Federación del Taxi no interesa solucionar los conflictos, motivo del escrache, y motivo por el cual varios sindicatos amenazan con “tener noticias pronto”, tal y como han confirmado a OKDIARIO. “Aquí va a haber tortas, pero lo habéis buscado porque sois una panda de paletos”, continúa Castillo en el mencionado audio, en el que explica que “son unos mentirosos, unos difamadores y no tienen sentido del ridículo”.