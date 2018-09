Pensionistas elevan una queja a Ana Pastor por la "incapacidad" del Pacto de Toledo de llegar a un acuerdo

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha elevado una queja a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para protestar por la “incapacidad” de la comisión del Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo.

“Es lamentable que, después de varios años, esta comisión no haya sido capaz de llegar a ningún acuerdo en un tema que afecta a millones de ciudadanos”, reza el escrito registrado este miércoles en la Cámara Baja, al que ha tenido acceso Europa Press.

La manifestación periódica que pensionistas realizan en los últimos meses en los alrededores del Congreso de los Diputados ha derivado este miércoles en momentos de tensión ante la negativa de la Policía a permitir que los manifestantes subieran hasta la puerta de los Leones, ya que estaba reunido el Pleno.

Este miércoles está reunido el Pleno del Congreso y por ese motivo no se permiten manifestaciones en la sede parlamentaria. Sin embargo, los pensionistas, respaldados por diputados de Podemos, consideran que no hay razones que justifiquen que no puedan llegar a las puertas de la Cámara, como en ocasiones anteriores ha ocurrido.

Pensiones en función del IPC

Con la misiva, estos pensionistas pretenden trasladar a Pastor “el profundo malestar” que, aseguran, “han provocado las últimas actuaciones de la comisión del Pacto de Toledo” pues observan “alarmados cómo la comisión se encuentra paralizada en la segunda recomendación, sobre la revalorización con arreglo al IPC real”.

Esto lleva a preguntarse directamente al colectivo de pensionistas “para qué se creó” esta comisión “si no es capaz de avanzar más allá de los tacticismos políticos y electorales de algunos”. En este sentido, exigen “una solución integral sin pérdida de derechos de los pensionistas”, considerando la revalorización de estas prestaciones con arreglo al IPC real como “el primer paso de los múltiples en el tema de pensiones”.

“No aceptaremos un índice distinto que deteriore más nuestros ingresos y nuestras condiciones de vida”, subraya la carta, que concluye instando a todos los grupos “a una solución urgente y global que garantice” unas pensiones “tan gravemente deterioradas por los sucesivos recortes y reformas aplicadas hasta la fecha”.

El Pacto de Toledo suspende la reunión

Precisamente, la comisión del Pacto de Toledo ha suspendido la reunión que tenía prevista para este miércoles, al concluir la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en la que el objetivo era cerrar la recomendación dedicada al poder adquisitivo de las pensiones y su revalorización.

Sin embargo, los grupos han decidido anular el encuentro, en busca de más tiempo para alcanzar un acuerdo definitivo sobre este tema, tras haber acercado las posturas en los últimos días en una nueva redacción conjunta de la recomendación.

Manifestación el sábado

La carta de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha sido registrada por su coordinadora en Madrid, que ha llevado hasta las puertas del Congreso la manifestación celebrada este miércoles, dentro del ciclo de movilizaciones programadas para este otoño.

En un comunicado, leído ante el Congreso, la coordinadora ha instado a participar en estas movilizaciones, particularmente la manifestación prevista para este sábado 22 de septiembre a las 18:30, que saldrá de Atocha y culminará en la Puerta del Sol.

“Todo apunta a que se quiere esperar a que pase el período electoral actual, distrayendo al colectivo de pensionistas, para volver a implantar de nuevo el 0,25% y el factor de empobrecimiento”, ha leído uno de los portavoces de la plataforma, reclamando “voluntad política” para poner en marcha “las soluciones adecuadas”.

Asimismo, ha lamentado que la entrevista que celebraron con la propia ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, “no satisfizo a nadie” y ha advertido de que sus reivindicaciones “siguen intactas”.