Huelga Ryanair y Taxis de Barcelona, última hora en directo

Sigue aquí la última hora sobre la Huelga de Ryanair de hoy jueves. Los paros en Bélgica provocan la cancelación de la conexión Bruselas-Palma y Palma-Bruselas. Uber y Cabify suspendieron este miércoles sus licencias VTC de forma temporal por los incidentes ocurridos en Barcelona y las "agresiones" recibidas por el colectivo de taxistas. Ryanair celebra hoy su segunda jornada de huelga en Europa. Los tripulantes de cabina de la aerolínea están llamados a un nuevo paro de 24 horas.

Decenas de usuarios muestran su malestar en Twitter y se quejan contra Ryanair: "no volaremos más con esta compañía", "boicot a Ryanair", "respetamos a los trabajadores". Italia no participa este jueves en los paros. El país fue uno de los más afectados este miércoles, ya que Ryanair canceló 134 vuelos, según sindicatos. Este jueves la huelga de los TCP sólo se celebra en Bélgica, Portugal y España.De momento, no hay ningún vuelo cancelado que afecte a otro aeródromo español. La única ruta que se vería afectada esta mañana es la de Palma-Bruselas, Bruselas-PalmaLas concentraciones continúan en algunos aeropuertos españoles. Los TCP de Tenerife se movilizan en una de las puertas del aeropuerto. Más cancelaciones por la huelga de los TCP belgas. En total, ya se han cancelado para hoy seis conexiones: ambos sentidos de Palma-Bruselas, Varna (Bulgaria)-Bruselas y Dublín (Irlanda)-Bruselas. ÚLTIMA HORA: cancelados dos vuelos más. Los paros en Bélgica provocan la cancelación de la conexión Bruselas-Palma y Palma-Bruselas.

Los TCP de la compañía irlandesa no son los únicos protagonistas este jueves. Otro conflicto laboral se suma al sector del transporte: los taxistas en Barcelona. Uber y Cabify suspendieron este miércoles sus licencias VTC de forma temporal por los incidentes ocurridos en la Ciudad Condal y las "agresiones" recibidas por el colectivo de taxistas, en huelga contra la suspensión del reglamento sobre este transporte. Recordamos que este jueves también están cancelados 200 vuelos y que Ryanair debe garantizar el 59% de las rutas nacionales e internacionales, así como el 100% de las islas, según los servicios mínimos establecidos por el Gobierno. Ryanair celebra este jueves su segunda jornada de huelga en Europa. Los tripulantes de cabina de la aerolínea low cost están llamados a un nuevo paro de 24 horas. Este miércoles, la compañía se vio obligada a cancelar menos de una treintena de vuelos programados por la aerolínea irlandesa hacia o desde España.