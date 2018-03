España sufrirá los aranceles de Trump al no cumplir con el compromiso de gasto militar

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, impuso este jueves una serie de aranceles al acero y el aluminio que entrarán en vigor dentro dos semanas. La Casa Blanca ha excluido a Canadá y a México y ha dejado la puerta abierta a hacer los mismo con aquellos aliados que cumplan con el compromiso de gasto militar, como es el caso de Reino Unido. España está a la cola en gasto en Defensa.

España, como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es aliado de EEUU, pero en 2017 fue uno de los países que menor gasto dedica a Defensa sobre el PIB de toda la Alianza Atlántica, con un 0,91% (sólo por delante de Luxemburgo y Bélgica), por lo que con casi total seguridad tendrá que asumir unos aranceles del 25% en el caso del acero y del 10% en el del aluminio.

De hecho, nuestro país ya ha comunicado a la OTAN que no cumplirá con el compromiso alcanzado en Gales en 2014 de destinar en el año 2024 un gasto del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a materia de Defensa. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defendió a mediados de febrero que la propuesta de gasto que remitida por España—que prevé elevar el gasto en defensa hasta el 1,53% en 2024— es “realista” y “ambiciosa”.

Defensa siempre ha sostenido ante la OTAN que su compromiso con la Alianza va más allá del presupuesto destinado a dicha partida. El ministerio señala que nuestro país es uno de los socios que más efectivos aporta en misiones internacionales y que su rapidez y desempeño en las mismas no es cuantificable económicamente.

No obstante, es una justificación que para nada sacia las exigencias de la primera potencia mundial, ni tampoco las de la propia OTAN. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, dejó claro que los avances en otros capítulos del acuerdo no eximen de alcanzar el 2% del PIB para gasto: “Adoptamos un compromiso sobre dinero, equipamiento y contribución a misiones militares. No es o una cosa o la otra, no se puede elegir. Hay que cumplir en todos los campos”.

El Gobierno, además, siempre ha considerado que las relaciones entre España y EEUU pasan básicamente por el uso de las bases norteamericanas. Y es que aunque el Ejecutivo tiene complicado alcanzar el 2% de gasto, lo cierto es que cuenta con unas bases que son de enorme interés para Estados Unidos, como son Rota y Morón.

De momento, está por ver cómo la Casa Blanca concreta la medida, pero Canadá y México están exentos puesto que EEUU tiene previsto cerrar próximamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Numerosos países como Brasil, Argentina o Japón ya han mostrado su interés en quedar exentos.

El Gobierno de Donald Trump no ha dicho nada sobre la Unión Europea. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, ha avisado al líder republicano de que la Unión Europea no tolerará que excluya sólo a determinados países de la UE, porque que todos los estados miembro forman un único bloque.