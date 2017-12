Compré un robot de cocina en la web de una conocida tienda y han cancelado mi pedido

Hace más de un mes compré en una tienda online de una importante cadena un robot de cocina de más de 600€ y hace unos días me llegó un email diciéndome que cancelaban mi pedido por no tener stock y todavía no me han devuelto el dinero ¿Qué puedo hacer?

Cuando nos encontramos ante esta situación debemos tener en cuenta lo que recoge la Ley del Comercio Minorista. Conforme a lo dispuesto en dicha normativa, el titular del establecimiento tiene obligación de vender atendiendo al orden temporal de las solicitudes. En el caso de que el establecimiento no dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, como parece ser el caso que nos ocupa, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud. Esto es así incluso en las ventas en periodos de ofertas o promociones, como el Black Friday.

Además, conforme a la normativa de consumo y derecho civil en general, según los hechos referidos, este establecimiento ha incurrido en un incumplimiento de contrato que debe dar solución a la mayor brevedad posible, bien devolviendo el dinero al cliente, bien procediendo al cumplimiento con la entrega efectiva del producto, asumiendo en cualquiera de los dos casos la responsabilidad por los daños y perjuicios que esta demora hubieran causado al comprador, siempre que pudieran acreditarse y cuantificarse tales daños, demostrando que su origen y causa es imputable al establecimiento, a menos que ello proviniera de un suceso de fuerza mayor.

Ante esta situación, el consumidor podría optar por estas dos alternativas, para lo cual es recomendable dirigirse al departamento de Atención al Cliente, si es posible de manera presencial, pero dejando constancia escrita de la queja y aportando copia de las pruebas de que se disponga.

Si no se resolviera de este modo en el plazo de un mes, el consumidor debe presentar su reclamación ante los organismos de consumo de su lugar de residencia.

Si se optara por insistir en la entrega del producto, en lugar de la devolución del dinero, estos son los puntos importantes a tener en cuenta:

Es posible que pueda acreditarse que sí hay existencias de ese robot, si se comprueba que el producto sigue a la venta publicitándose en Internet o bien estando a disposición en las estanterías y catálogos del establecimiento abierto al público. En ese caso, en Legálitas recomendamos conseguir las pruebas suficientes que lo demuestren (imprimiendo pantallazos o bien tomando fotografías del producto en el establecimiento). Todas estas pruebas servirán para cursar la reclamación.

A más abundamiento, el hecho de haber realizado y pagado la compra por Internet, sienta la presunción a favor del consumidor de que en ese momento sí había existencias; incluso en muchas páginas web indican el número de unidades disponibles, de modo que cuando no hay existencias, el producto queda desactivado de la página web y no puede comprarse. A ello se une el hecho de que han tardado más de un mes en notificar que no disponen de este artículo, lo cual no es lógico y a efectos legales podría derivar en una reclamación por daños y perjuicios, por la mora en que han incurrido.

No obstante, si le ha quedado alguna duda, ahora por ser lector de OKDIARIO, desde Legálitas le ofrecemos la posibilidad de hacer una consulta gratuita a un abogado experto en derecho de los consumidores. Pulse en este enlace para realizar su consulta, dejándonos sus datos para que podamos llamarle, o contacte con nosotros en el teléfono 91 558 97 64

Servicios Jurídicos de Legálitas