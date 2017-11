Daniel Lacalle, sobre las crisis económica: “Hemos salido de la UVI y estamos en planta”

“Yo lo primero que haría es no acostumbrarme a que los tipos de interés estén muy bajos.” Esta es una de las reflexiones que podemos encontrar en el último libro del economista Daniel Lacalle, La gran trampa, en el que nos advierte que no podemos confiarnos a que los tipos de interés y las primas de riesgo estén tan bajas y que tenemos que aprovechar este periodo para “reducir los desequilibrios.”

El economista ha afirmado que, tras haber pasado la peor fase de la crisis del sector financiero e inmobiliario, “hemos salido de la UVI y estamos en cuidados pero no intensivos, en planta.” Lacalle anima a los españoles a que sigan “haciendo los deberes” tenemos que conseguir que nuestra prima de riesgo siga siendo baja pero no por una cuestión de apoyo del Banco Central Europeo, sino porque es “lo que nos merecemos.” “Nos hemos ahorrado más de 25.000 millones de euros en intereses, pero esto no va a aumentar siempre”, ha señalado el economista.

Daniel Lacalle considera que ahora que nuestra prima de riesgo está por debajo de la italiana y la portuguesa, debemos aprovechar la oportunidad para “liderar ese cambio” y que nuestras empresas puedan ser mayores. “Históricamente nuestras empresas tenían problemas de pasar de medianas a grandes por necesidad de capital. Ahora con la economía digital se pueden crear grandes empresas sin necesidad de capital. En España hay mucho talento competitivo y buena gente con buenas ideas”, ha señalado el economista.