¿Te apetece poder decir que has aprovechado las rebajas al máximo? Si es así, no hace falta que hagas como cada año y compres únicamente ropa o calzado, de hecho puedes encontrar también estos días, gran cantidad de artículos y accesorios para el hogar con los que vas a poder ahorrar mucho dinero y en concreto te recomendamos que no dejes escapar los 10 electrodomésticos de las rebajas de El Corte Inglés que merecen la pena.

Electrodomésticos rebajas El Corte Inglés

Son muchas las personas que sacan partido a las rebajas de verano comprando electrodomésticos nuevos. Si tú deseas hacer lo mismo, nada como elegir El Corte Inglés, gracias a la variedad de producto que vais a encontrar y muchos de ellos con descuentos de hasta el 50%. No te pierdas esta selección porque son actualmente los electrodoméstico más deseados en las segundas rebajas de El Corte Inglés.

Frigorífico Combi Candy

Uno de los mejores frigoríficos del mercado está rebajado en El Corte Inglés y con un 25% de descuento. Se trata del frigorífico Combi Candy Total No Frost Circle + con Wifi modelo CCE7T618EX. Tiene hasta 100 combinaciones en el interior para poner estantes y balconeras como quieras, puertas reversibles y control electrónico exterior de la temperatura, para evitar fluctuaciones y garantizar una conservación óptima de tus alimentos. Además se puede controlar a distancia gracias a la aplicación hOn. Su precio rebajado es de 619,65 €.

Lavavajillas Indesit

Aprovecha también estas segundas rebajas de El Corte Inglés para renovar tu lavavajillas. Entre los mejores y con más descuento, el modelo de Indesit DFO 3T133 A F que entre otras, tiene la función Push & Go que con sólo pulsar un botón puedes hacer un lavado de 85 minutos o el ciclo eXtra que está especialmente diseñado para limpiar artículos más grandes, como bandejas, parrillas de cocina, bandejas de pizza y grandes sartenes. Tiene ahora un descuento del 39% de modo que su precio se queda en 407,15 €.

Lavadora Hisense

También la lavadora Hisense WFQY801418VJM es uno de los electrodomésticos que no puedes dejar escapar dentro de las rebajas de El Corte Inglés. Con capacidad para 8 kg y 1.400 rpm. Su descuento actual es del 31% de modo que su precio rebajado es de 399 €.

Freidora Moulinex

Las freidoras de aire están más de moda que nunca. Hazte con este modelo de Moulinex Moulinex Easy Fry Grill EZ505D con capacidad de 4,2 litros (comida para 6 personas) y además con 8 programas y 16 funciones. Su precio rebajado es de 129 €.

Robot de cocina Cecotec

Si hace tiempo que deseas comprarte un robot de cocina, el famoso robot de cecotec está ahora rebajado. Este que ves en pantalla es el modelo Cecotec Mambo 8590 con 30 funciones y báscula. Su precio gracias a las rebajas de El Corte Inglés es de tan sólo 199 €.

Microondas Panasonic

En cuanto a pequeño electrodoméstico, nada como hacerte con el microondas Panasonic NN-GD36HMSUG Inverter con capacidad de 23 litros y grill. Tiene ahora un descuento del 26% por lo que su precio se queda en 175 €.

Cafetera Solac

Si deseas renovar tu cafetera nada como elegir el modelo Squissita Easy Graphite Solac CE4502. Una cafetera para hacer café expresso bien cremoso e intenso gracias a sus 20 bares. Su precio ahora con descuento del 34% es de 82 €.

Batidora Moulinex

También la batidora de vaso Moulinex modelo Perfectmix+ LM811D con 3 programas automáticos es una de las mejores compras que puedes hacer en estas rebajas de El Corte Inglés. Su precio con descuento del 43% es de 79 €.

Exprimidor Taurus

Desayuna sano con este exprimidor Taurus SQ600X Easy Press con potencia de 600 W. que tiene dos conos diferentes para poder adaptarse a cualquier naranja, limón, lima o pomelo. Tiene también un filtro de acero inoxidable para un mejor resultado. Tiene ahora un descuento del 36% por lo que su precio es de 50 €.

Tostador Ufesa

Por último, puedes aprovechar estas rebajas para hacerte también con el nuevo tostador de Ufesa, modelo TT7965 que además de descongelar y recalienta. Tiene un descuento del 21% de modo que su precio es de 36 €.