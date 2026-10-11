Vota en nuestra encuesta: ¿cuántos partidos le deben caer a Vinicius?

Vinicius vivió una noche complicada en el Santiago Bernabéu. Con la presión de ser suplente por detrás de Diomande, el delantero brasileño sufrió en apenas unos segundos el paso del éxtasis a la desesperación que acabó con su expulsión por roja directa contra el Villarreal. Aunque todo parecía indicar que sería el héroe marcando el segundo gol, acabó sin terminar el encuentro después de agarrar del pelo a Saliba. Es por ello que surge el debate, ¿cuántos partidos le deben caer a Vinicius? ¡Vota ya en nuestra encuesta!

De por sí, la simple roja supone un mínimo de un partido de sanción. Pero, en el caso de interpretar que no había intención de jugar el balón, el castigo aumentaría a dos partidos. Pero según dictamina el artículo 130, existe la opción de ampliarse a tres partidos si se dictamina que hubo un uso excesivo sin provocar lesión. Eso, si añadimos la versión del acta al dirigirse al árbitro, pondría el tope en cuatro partidos.