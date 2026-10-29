Vinicius se rodará con Brasil tras cumplir su sanción: Ancelotti le convoca y también a Endrick

Vinicius podrá rodarse con Brasil después de cumplir su sanción de cuatro partidos de Liga. Carlo Ancelotti ha convocado tanto al ‘7’ del Real Madrid como a Endrick, pero ha dejado fuera de su lista para el siguiente parón de selecciones a Eder Militao, que reapareció de su lesión en el partido de los blancos contra el Sevilla.

Al ser llamado por Ancelotti, Vinicius acumulará minutos en dos amistosos contra Japón y Singapur y evitará así aumentar su tiempo de inactividad. Tras ser expulsado contra el Villarreal por su tirón de pelo a Saliba, el brasileño sólo ha jugado 59 minutos en Roma y 70 contra el Leipzig, siendo sustituido por José Mourinho en ambas ocasiones a pesar de no poder actuar en Liga.

Vinicius, que no ha disputado ni el Real Madrid-Sevilla ni el Clásico en el Camp Nou, aún debe terminar de cumplir su castigo ausentándose el próximo domingo en Santander contra el Racing y en el último compromiso de los blancos antes del parón en Mestalla frente al Valencia.

Ancelotti, además de Vinicius y Endrick, ha convocado a Raphinha. El capitán del Barcelona se lesionó en un amistoso con Brasil durante la anterior ventana internacional, pero su seleccionador no ha dudado en volver a llamarle a filas… para disgusto culé. El pasado domingo volvió a marcar en el Clásico, pero su gol no evitó la victoria del Real Madrid en el campo del Barça.

La lista de Brasil con Vinicius