Real Madrid

Vinicius se rodará con Brasil tras cumplir su sanción: Ancelotti le convoca y también a Endrick

El italiano convoca a dos de los cuatro brasileños del equipo blanco

Militao se mantiene al margen pese a reaparecer en el partido contra el Sevilla y Rodrygo sigue recuperándose de su lesión

Vinicius
Vinicius. (Getty)

Vinicius podrá rodarse con Brasil después de cumplir su sanción de cuatro partidos de Liga. Carlo Ancelotti ha convocado tanto al ‘7’ del Real Madrid como a Endrick, pero ha dejado fuera de su lista para el siguiente parón de selecciones a Eder Militao, que reapareció de su lesión en el partido de los blancos contra el Sevilla.

Al ser llamado por Ancelotti, Vinicius acumulará minutos en dos amistosos contra Japón y Singapur y evitará así aumentar su tiempo de inactividad. Tras ser expulsado contra el Villarreal por su tirón de pelo a Saliba, el brasileño sólo ha jugado 59 minutos en Roma y 70 contra el Leipzig, siendo sustituido por José Mourinho en ambas ocasiones a pesar de no poder actuar en Liga.

Vinicius, que no ha disputado ni el Real Madrid-Sevilla ni el Clásico en el Camp Nou, aún debe terminar de cumplir su castigo ausentándose el próximo domingo en Santander contra el Racing y en el último compromiso de los blancos antes del parón en Mestalla frente al Valencia.

Ancelotti, además de Vinicius y Endrick, ha convocado a Raphinha. El capitán del Barcelona se lesionó en un amistoso con Brasil durante la anterior ventana internacional, pero su seleccionador no ha dudado en volver a llamarle a filas… para disgusto culé. El pasado domingo volvió a marcar en el Clásico, pero su gol no evitó la victoria del Real Madrid en el campo del Barça.

La lista de Brasil con Vinicius

  • Porteros: Bento, Lucas Perri, Pedro Morisco.
  • Defensas: Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis, Wesley.
  • Centrocampistas: André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimaraes, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, Joao Gomes, Marlon Gomes.
  • Delanteros: Alisson Santana, Allan, Endrick, Estevao, Raphinha, Rayan, Vinicius.

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