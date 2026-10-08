Vinicius y Mbappé apuntan a titulares en un Madrid con cambios

Mourinho prepara cambios para recibir al Villarreal. El entrenador del Real Madrid dará prioridad a los jugadores que han podido trabajar durante este parón en Valdebebas y tendrá en cuenta el desgaste de quienes regresan de sus selecciones. Carreras, Trent, Bernardo y Diomande apuntan a una alineación en la que Mbappé y Vinicius se perfilan como titulares. El portugués quiere piernas frescas para el regreso a la competición.

La vuelta escalonada de los internacionales ha condicionado la preparación del encuentro. Mourinho tendrá al equipo completo muy cerca del partido y deberá ajustar las cargas antes de decidir. Los minutos acumulados, los viajes y el trabajo realizado en Madrid pesarán en la elección. Haber podido entrenar con continuidad durante estos días dará ventaja a algunos futbolistas.

Cambios en los laterales

Carreras apunta a ocupar el lateral izquierdo por delante de Cucurella. Su trabajo en Valdebebas durante el parón le coloca en buena posición para entrar en el once. El internacional español, por su parte, ha regresado con una importante carga de minutos y ha realizado trabajo individualizado específico. Mourinho puede aprovechar esa diferencia para renovar la banda izquierda.

En la derecha, Trent se perfila como titular en lugar de Dumfries. El inglés ha tenido menos participación con su selección y ese menor desgaste juega a su favor. El holandés también ha necesitado una sesión adaptada tras sus compromisos internacionales. El técnico estudia cambiar los dos laterales para afrontar al Villarreal con jugadores más descansados.

Konaté apunta a poder jugar en el centro de la defensa junto a Rüdiger. El francés ya había completado el trabajo con el grupo y su evolución invita al optimismo. Hay que recordar que Huijsen está sancionado, Militao aún no está disponible y Asencio lesionado.

Bernardo y Diomande ganan opciones

En el centro del campo, Bernardo apunta a entrar por Valverde. El uruguayo continúa con trabajo de recuperación y podría incorporarse al grupo, pero Mourinho tiene una alternativa para administrar su regreso. La posibilidad de estar disponible no implica necesariamente salir de inicio. El portugués quiere valorar cómo llega cada jugador antes de cerrar la alineación.

Diomande también gana opciones para ocupar el lugar de Güler. Su trabajo durante el parón le sitúa entre los candidatos a entrar en el equipo. El turco ha regresado y ya se ejercita con el grupo, aunque el técnico contempla dar prioridad a quien ha podido preparar el encuentro en Valdebebas.

Arriba, Mbappé y Vinicius apuntan a titulares a pesar de los rumores sobre la suplencia de uno de los dos o, incluso, de ambos. El francés ha completado todo el entrenamiento con sus compañeros y desde el club aseguran que está en perfecto estado. Mourinho se encamina hacia un once con cambios alrededor de sus dos delanteros: más descanso para algunos internacionales y una oportunidad para quienes han trabajado estos días en Madrid.