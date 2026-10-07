Vinicius se machaca en su gimnasio para recuperar su mejor versión

Vinicius ha decidido intentar recuperar su mejor versión, y es por eso que, tras volver del parón de selecciones, se está machacando en su tiempo libre para mejorar su estado físico y volver a ser el jugador que fue, y en que 2024 merecía aquel Balón de Oro que le dieron a Rodri Hernández.

«De vuelta», ha publicado Vinicius en sus redes sociales acompañado de varias imágenes en su gimnasio personal. Unas fotografías en las que se puede observar al jugador brasileño haciendo trabajo específico en su tiempo libre. Se está machacando y lo quiere exponer para dejar claro que quiere volver a ser el que fue.

Los tiempos también son importantes con esta publicación. Vinicius la subió una vez terminó el entrenamiento del Real Madrid de este miércoles, que fue por la tarde en Valdebebas. Su implicación por recuperar su mejor versión en este sentido es indudable.

Unas imágenes de Vinicius machacándose que chocan frontalmente con las de otra estrella del vestuario en las últimas semanas. Los viajes de Mbappé a Francia y Suiza mientras se recuperaba de su lesión de rodilla no gustaron en el madridismo. Ahora, el brasileño quiere ganarse a ese Santiago Bernabéu que el sábado le recibirá con una sonora pitada, con un trabajo incansable fuera de los terrenos de juego.

Porque la realidad es que Vinicius no está bien con pelota en los últimos tiempos, pero tampoco está fino. Tras el Mundial, no regresó en su mejor nivel físico a la pretemporada con el Real Madrid. Y su objetivo ahora es mejorar ese nivel. Lo está haciendo con horas extras y solamente el tiempo nos mostrará si los frutos aparecen.