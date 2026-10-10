Vinicius se disculpa tras la roja: «La alegría sigue… perdón a mi equipo y a la afición»

Vinicius no tardó en disculparse tras ser expulsado en el Real Madrid-Villarreal. El ‘7’ del equipo blanco vio la tarjeta roja por tirar del pelo a Saliba, jugador rival, en el inicio de la jugada de su gol, que fue anulado por Díaz de Mera y el VAR. El brasileño se expone a una sanción de dos partidos, lo cual le impediría estar en el Clásico contra el Barcelona y también en el siguiente compromiso frente al Sevilla, también en el Santiago Bernabéu.

«La alegría sigue… perdón a mi equipo y a la afición», escribió Vinicius en un mensaje publicado a través de sus redes sociales. El brasileño fue suplente, entró en el 52′ y marcó en el 71′ un tanto que era el 2-0, pero que fue anulado por su agarrón al futbolista del Villarreal. El castigo puede ser grande para él, ya que, además de la infracción, tuvo que ser sujetado por sus compañeros, sobre todo Antonio Rüdiger, mientras se dirigía corriendo hacia el colegiado.

El extremo pasó por una montaña rusa de emociones, ya que celebró eufóricamente su gol junto a Mourinho, que se corrió toda la banda. Esta parte podría justificar la primera frase del futbolista. Las consecuencias de su acción aún no se conocen al 100%, pero el acta de Isidro Díaz le deja con pie y medio fuera del partido frente al Barcelona.

Las palabras del colegiado indican que su reacción tras la expulsión también se tendrá en cuenta en la decisión final: «En el minuto 73 de partido, estando el juego detenido, el jugador del club local nº7 D. Vinicius José De Oliveira Do Nascimento, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz de grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta».

Vinicius también señala el criterio arbitral

El brasileño está mostrando sus emociones en su cuenta de Instagram. El extremo ha resubido una publicación de una cuenta de aficionados. El post recopila varias acciones donde ha recibido varias faltas temerarias que no se han castigado con tarjeta roja: «Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vincius que vergüenza». El futbolista añade unos emoticonos de risas.