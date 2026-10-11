Vinicius difunde diversas agresiones recibidas con el Real Madrid donde el amonestado fue él

Vinicius no se ha quedado callado tras ser expulsado ante el Villarreal. El brasileño recibió la tarjeta roja después de agarrar del palo a un jugador rival antes de marcar su gol en el Santiago Bernabéu. Una decisión que acabó desquiciando al delantero y que provocó que estallase en redes sociales haciendo una comparación con otras jugadas en las que él fue agredido y fue castigado por protestar.

Aunque minutos antes se había disculpado con la afición del Real Madrid, a Vinicius no le parecía justa su sanción. «La alegría sigue… perdón a mi equipo y a la afición». Llegó más allá y compartió una publicación de un fan merengue que quiso poner en contexto el perjuicio que él siente con los árbitros de la Liga. «Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinicius. Qué vergüenza», escribió con emoticonos de caras llorando de la risa en señal de incredulidad.

Para ello, Vinicius compartió hasta 8 jugadas distintas de agresiones contra él. Real Sociedad, Girona, Villarreal, Rayo (x2), Mallorca (x2) y Espanyol. Todas ellas con el mismo patrón en el que la integridad física del brasileño estuvo en riesgo y, pese a que muchas de ellas fueron consideradas agresiones sin balón, acabaron todas con el delantero siendo castigado con tarjeta por protestar.

Vinicius no siente la misma justicia

Esta vez Vinicius estuvo en el lado contrario y vio cómo el VAR sí decidió en este caso sancionarle con la expulsión. Una comparativa que ha cabreado mucho al brasileño al ver cómo las jugadas que son contra él no tienen el mismo nivel de condena que cuando las hace él. «Estando el balón detenido, Vinicius protestó mi decisión estando aún en el terreno de juego. Dirigiéndose a mi zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniéndose que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta», reflejó el acta.

Aunque todo indica que Vinicius se perderá el Clásico, aún queda por saber cuántos partidos se perderá con el Real Madrid con esta expulsión. Una decisión que el brasileño califica como incomprensible y que uno ha dudado en estallar delante de millones de madridistas.