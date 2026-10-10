Tchouaméni defiende a Vinicius tras su expulsión: «No entiendo qué pasa con los árbitros y esa roja»

Aurelién Tchouaméni ha salido en zona mixta para salir en defensa de Vinicius Junior. El brasileño acabó expulsado con roja directa tras agarrar del pelo a un jugador del Villarreal y el francés criticó la actitud de los árbitros contra el conjunto de José Mourinho para señalar el criterio arbitral a la hora de pitar al Real Madrid. Una defensa que ha dado mucho que hablar.

«Lo puedes interpretar como una falta de Vinicius. Pero no entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja…pero lo importante es la victoria», señaló el francés. Un partido en el que tuvieron que jugar la última media hora con uno menos y, gracias al gol de Diomande, pudieron llevarse la victoria pese a los arreones del rival: «Estamos contentos porque sabemos que Villarreal es un gran equipo. Seguro que podemos mejorar, pero después de tres semanas de parón no es fácil. Pero lo más importante es la victoria».

Un partido en el que, pese a los pitos, agradeció el apoyo mostrado: «Es más fácil así, tenemos que seguir con las victorias. Lo hemos hecho y vamos a mirar adelante». Un Tchouaméni que cumplió 200 partidos con la camiseta del Real Madrid: «Es un sueño cada día, gracias a todos: club, presidente, afición…», añadió antes de confesar que irán con moral para el partido de Champions frente al Roma: «Hemos empezado de la mejor manera, tenemos que ir a Roma y ganar ese partido», sentenció en RMTV.

Vinicius fue expulsado en la segunda parte después de haber marcado el segundo gol del Real Madrid. Dicho tanto, no subió al marcador después de que el árbitro fuese al VAR para revisar un agarrón de pelo al rival que le condenó con la roja directa. Una sanción que vuelve a ponerle en la diana y que le salpica con el castigo de perderse los próximos partidos con la camiseta blanca.