El Real Madrid ve en Tebas al heredero de Negreira

En el Real Madrid se piensa que Javier Tebas está maniobrando para perjudicarles en todo aquello que pueda. A los horarios, con decisiones que machacan al equipo blanco para favorecer a sus rivales más directos, se une también la influencia que podría tener en las designaciones arbitrales, que están siendo clave en unos arbitrajes que están siendo muy hostiles contra el Real Madrid.

Desde esta temporada, tres son las personas que forman el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), que viene a ser el órgano en el que se eligen a los colegiados de cada partido. Uno es Fran Soto, presidente del CTA. Otro es Gregorio Manzano, ex entrenador, entre otros equipos, del Atlético de Madrid. Y el tercero es Fernando Teixeira Vitienes, uno de los árbitros más polémicos de hace dos décadas, que, entre otros, tuvo algún encontronazo con Mourinho en la primera etapa del portugués en el Real Madrid (entre ellas, la del parking del Camp Nou en 2012).

En el Real Madrid se cree que hay un cuarto personaje que no figura en el listado oficial, pero que tiene la misma o más relevancia en la asignación de colegiados de cada partido de la liga. Y ese sería Javier Tebas. Creen en el club que el presidente de la patronal está también metido, ya sea a un nivel indirecto, con contactos e influencia.

No se dice que Tebas diga a un árbitro que tiene que ir contra el Real Madrid. Lo que se piensa en el interior de la entidad es que el presidente de la Liga está metido dentro de asuntos que, al menos a nivel oficial, no debe estar. Que tiene influencia en las tres personas que sí figuran como designadores de los árbitros de Primera y Segunda División.

Eso es, en cierta forma y una parte de lo que hacía, lo que llevaba a cabo José María Enríquez Negreira, que era vicepresidente del CTA y tenía mucha influencia en las designaciones. Negreira, además, sí tenía contacto directo con colegiados que después arbitraban los partidos, aunque fuera para comunicarles sus ascensos y descensos. Eso no se piensa en el Real Madrid que haga Tebas, pero sí que está desde la sombra teniendo una influencia mayor de la que ya tiene con su cargo.

Y que en el fondo de todo está la idea de perjudicarles, dentro de la hostilidad con la que la Liga y Tebas tratan al club blanco y especialmente a su presidente Florentino Pérez.

Cabe recordar que Tebas, allá donde puede, demuestra en la práctica su obsesión y animadversión con el Real Madrid. En los horarios se ve muy bien, dando mucho menos descanso al equipo blanco, colocándole horarios que no tienen sentido y haciéndoles jugar, por ejemplo, miércoles y después sábado cuando podía ser perfectamente domingo (como ocurre varias veces, la última con la oficialidad de la fecha y horario del Valencia – Real Madrid).