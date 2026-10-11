El Real Madrid suma más goles anulados que Barça y Atlético juntos desde que existe el VAR en España

El Real Madrid volvió a ser salpicado por el uso del VAR. A pesar de que se creó inicialmente para hacer justicia en el fútbol, la realidad es que la Liga ha generado que el conjunto blanco sea el equipo más perjudicado de la Liga con las revisiones desde el videoarbitraje. El último caso tuvo doble castigo: gol anulado y expulsión a Vinicius. Un cansancio que se siente en el Santiago Bernabéu a la hora de compararse con el resto de clubes, los cuales todos han sido menos penalizados por el CTA con dicha herramienta.

Desde que el VAR comenzó a usarse en 2018, ya han sido ocho años en los que el Real Madrid ha tenido que remar contracorriente con una cifra demoledora: 42 goles anulados. Aunque es mayúscula la cantidad, el cabreo llega especialmente a la hora de compararse con sus rivales directos. Le sigue muy por detrás el Atlético con 22, los mismos, curiosamente, que el Villarreal. Por detrás estarían Celta, Sevilla y Real Sociedad con 20 y luego ya estaría el Barcelona con 19.

El Real Madrid alucina con el VAR

Es decir, al Real Madrid le ha anulado el VAR 23 goles más que al Barcelona, lo que significa que los blancos han perdido muchos más puntos que los culés en el campeonato liguero. Y el último episodio con Vinicius ha sido uno de los que más daño han hecho en el Santiago Bernabéu. De marcar el 2-0 de la tranquilidad y jugar con uno menos durante media hora que, por suerte, no acabó con desastre en Chamartín. Los de Mourinho defendieron los tres puntos, pero el enfado es tremendo.

Más allá de que el brasileño no dudó en estallar en redes sociales sobre la doble vara de medir que tienen con él, Mourinho decidió no acudir a rueda de prensa temiendo una sanción por sus palabras. En el vestuario tampoco entienden cómo el VAR genera una diferencia tremenda con el resto de equipos en decisiones de interpretación. Los números no engañan, y el Real Madrid sigue convencido de que en el CTA hay una obsesión por medir meticulosamente las jugadas grises del conjunto blanco. Pero es inevitable decir que la estadística es más que llamativa.