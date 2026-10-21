Real Madrid
Real Madrid – RB Leipzig, en directo | Alineaciones, ultima hora y resultado del partido de la Champions League en vivo online gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - RB Leipzig de la Champions League
El Santiago Bernabéu acoge este partidazo Real Madrid - RB Leipzig de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League
El Clásico
El partido de hoy de la Champions League es muy importante, pero los aficionados madridistas están deseando que llegue el Clásico del próximo domingo. Cuándo es el Barcelona – Real Madrid.
Dónde ver por TV al Real Madrid hoy
Este emocionante Real Madrid – RB Leipzig se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago. En DIARIO MADRIDISTA y en OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque de la Champions League que se disputa en el Santiago Bernabéu.
Todo listo
Empieza la cuenta atrás para que arranque el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
El Real Madrid saldrá hoy al césped del Santiago Bernabéu con todo para intentar conseguir los tres puntos ante un RB Leipzig que espera poder dar la sorpresa en esta tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil. Y es que con un triunfo los pupilos de José Mourinho escalarán a la zona más alta de la clasificación. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – RB Leipzig.
Real Madrid – RB Leipzig, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Faltan la mitad de partidos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League por disputarse, pero ahora mismo sólo hay dos equipos que han conseguido ganar los tres partidos que han disputado hasta el momento. Uno de ellos es el PSG, que se impuso al Barcelona ayer, y otro el Liverpool, que ganó al Villarreal. El Aston Villa, Sporting de Portugal, Arsenal, Betis y Real Madrid son los únicos que hoy pueden mantener vivo ese sueño de contar sus encuentros en la máxima competición continental por victorias, por lo que veremos quiénes son capaces de hacerlo.
El Real Madrid, a por el pleno
El Real Madrid comenzó esta edición de la Champions League enfrentándose al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, todo un clásico del fútbol europeo entre dos campeones continentales. Kylian Mbappé y Fede Valverde adelantaron a los merengues, mientras que Carlos Augusto puso el definitivo 2-1. Unas semanas después los de Mourinho viajaron a Roma y consiguieron ganar 3-4 con una remontada histórica en los últimos diez minutos, ya que iban perdiendo por 3-1 en el minuto 80. Seis puntos de seis posibles y ahora en Concha Espina viven la visita de un RB Leipzig al que también deberían, a priori, ganar.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – RB Leipzig que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El combinado que dirige José Mourinho espera hacerse fuerte en el Santiago Bernabéu y sumar tres puntos más, pero lo más importante también es que cojan buenas sensaciones de cara al Clásico que tendrán que jugar el próximo domingo frente al Barcelona en el Camp Nou.
Alineación del Real Madrid
Y ya tenemos el once escogido por José Mourinho para este partidazo de Champions League. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el RB Leipzig: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.