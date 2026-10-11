El Real Madrid espera tres partidos de sanción para Vinicius

El Real Madrid espera que Vinicius Junior sea sancionado con tres partidos tras su expulsión contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. En el club blanco manejan este escenario después de analizar el acta redactada por Isidro Díaz de Mera, que recoge tanto el agarrón del pelo a Saliba como las protestas posteriores del brasileño. La previsión es que el Comité de Disciplina imponga dos encuentros de castigo por la acción con el futbolista del conjunto castellonense y uno más por su reacción tras ver la tarjeta roja. Una sanción que dejaría al delantero sin jugar el Clásico contra el Barcelona del próximo 25 de octubre.

La acción se produjo en el minuto 72, cuando Vinicius marcó el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid. Sin embargo, el VAR intervino para revisar un agarrón del pelo a Saliba en el inicio de la jugada. Alejandro Muñiz Ruiz, responsable del videoarbitraje, avisó a Díaz de Mera: «Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol». Una vez delante del monitor, Pulido Santana explicó lo sucedido: «Según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal». Finalmente, el colegiado tomó su decisión: «Para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local».

El problema para Vinicius no terminó con la expulsión. Díaz de Mera reflejó en el acta que el brasileño continuó protestando a voz en grito y se dirigió hacia él con una actitud que calificó de agresiva, hasta el punto de que sus compañeros tuvieron que sujetarlo. El árbitro también reconoció que no pudo apreciar ninguna expresión concreta. Esta segunda parte del acta es la que puede agravar el castigo y elevarlo hasta los tres encuentros que contempla el Real Madrid.

En cualquier caso, el enfado dentro del Real Madrid es importante. No tanto por la expulsión, que en el club entienden que puede ser sancionable, sino por el comportamiento que consideran despectivo de los dos asistentes y del cuarto árbitro durante diferentes momentos del encuentro. Futbolistas y miembros del cuerpo técnico comentaron en el vestuario su sorpresa por las formas del equipo arbitral. Además, dentro del conjunto blanco existe una comparación que ha generado especial indignación: no entienden que un agarrón del pelo termine en expulsión mientras que la dura entrada sufrida recientemente por Fede Valverde quedase sin una sanción semejante.

Vinicius niega que fuera adrede.

Por su parte, Vinicius sostiene que nunca tuvo intención de agarrar del pelo a Saliba, sino que su mano se quedó enganchada de manera accidental. Una explicación que encuentra respaldo dentro del club, donde defienden que el brasileño no es un futbolista capaz de realizar deliberadamente una acción de esas características. No obstante, el Real Madrid es consciente de que el acta arbitral complica considerablemente su situación y de que será muy difícil que pueda estar disponible contra el Barça.

El Comité de Disciplina tendrá la última palabra. El Código Disciplinario contempla diferentes castigos dependiendo de cómo se interprete la acción y las protestas, por lo que los tres partidos todavía no son una sanción oficial. Mientras tanto, en el Real Madrid ya trabajan con la idea de que José Mourinho tendrá que afrontar el Clásico sin Vinicius. Tampoco estaría ante el Sevilla en el Bernabéu el próximo fin de semana ni en El Sardinero frente al Racing de Santander.