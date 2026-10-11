El Real Madrid da por perdido a Vinicius para el Clásico: «Lo tenemos claro, no va a jugar en Barcelona»

El Real Madrid da prácticamente por perdido a Vinicius para el Clásico contra el Barcelona. En el club blanco tienen asumido que la expulsión del brasileño frente al Villarreal terminará con una sanción que le impedirá estar disponible para José Mourinho en el Camp Nou. El pesimismo es absoluto en Valdebebas, donde no esperan buenas noticias del Comité de Disciplina. «Tiene toda la pinta. Lo tenemos claro: no va a jugar en Barcelona», aseguran desde el club madridista.

La expulsión de Vinicius se produjo en el minuto 72 del encuentro que el Real Madrid ganó por 1-0 al Villarreal en el Santiago Bernabéu. El brasileño, que había comenzado el partido en el banquillo por decisión de Mourinho, saltó al terreno de juego en el 52′. Poco después marcó el que parecía ser el segundo tanto madridista, pero el VAR avisó a Díaz de Mera de un posible tirón de pelo a Saliba en el inicio de la jugada. El colegiado revisó la acción, anuló el gol y mostró la tarjeta roja directa al delantero.

Sin embargo, el enfado del Real Madrid va mucho más allá de la expulsión de Vinicius. En el vestuario madridista, tanto los jugadores como los integrantes del cuerpo técnico comentaron entre ellos el comportamiento «despectivo» que, a su juicio, tuvieron los dos jueces de línea y el cuarto árbitro durante el encuentro. Una actitud que llamó especialmente la atención de los futbolistas y que generó un profundo malestar. En el club entienden que la acción del brasileño pueda ser sancionable, pero consideran que las formas del equipo arbitral no fueron las adecuadas.

Además, dentro del vestuario se produjo una reflexión que resume perfectamente el enfado madridista: «Lo que no puede ser es que un tirón de pelo sea roja y la entrada del otro día a Fede (Valverde) pase de largo». En el Real Madrid no comprenden la diferencia de criterio entre ambas acciones y consideran que determinadas entradas peligrosas no reciben el mismo castigo que otras jugadas.

Enfado con los asistentes de Díaz de Mera

Por otro lado, el club cree plenamente en la versión de Vinicius. El brasileño ha explicado que no agarró del pelo a Saliba de manera intencionada, sino que se produjo un enganchón accidental. Una explicación que encuentra respaldo absoluto dentro del Real Madrid. «Yo le creo al 100%. Conozco a Vini. Él es incapaz de eso», aseguran desde el entorno madridista.

Ahora, el Real Madrid espera conocer la resolución del Comité de Disciplina, aunque internamente el escenario está bastante claro. Si se confirma una sanción de dos encuentros, Vinicius se perderá el duelo contra el Sevilla y el Clásico frente al Barcelona. En el club blanco ya trabajan con la idea de que Mourinho no podrá contar con el brasileño en uno de los partidos más importantes de la temporada.