La reacción de Cucurella tras la expulsión de Vinicius: «Espero que si me tocan un pelo, les saquéis roja»

Marc Cucurella y el resto de sus compañeros defendieron a Vinicius tras su expulsión contra el Villarreal y protestaron a los colegiados la decisión. Uno de los ejemplos ha sido desvelado horas después, en el que se ve al lateral catalán decirle claramente al cuarto árbitro que si le tiran a él del pelo, quiere ver cómo toman la misma decisión.

«Espero que si me tocan un pelo, le saquéis la roja. Te vas al VAR», le dijo el lateral del Real Madrid al cuarto árbitro en plena polémica una vez fue expulsado Vinicius tras el tirón de pelo a Saliba. El enfado del vestuario madridista en ese momento era tremendo.

Los jugadores del Real Madrid querían que se usase el mismo criterio para ambos equipos. La realidad es que ningún jugador del Villarreal le tiró del pelo a Cucurella, por lo que el lateral blanco no pudo comprobarlo.

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Vinicius fue expulsado en el minuto 73 de partido el pasado sábado en el Santiago Bernabéu durante la jornada ocho de Liga contra el Villarreal después de que Díaz de Mera fuese al VAR a mirar un agarrón del pelo del brasileño a Saliba. Pocos minutos antes, el propio Vinicius había marcado el segundo gol del Real Madrid. El gol fue anulado y Vini expulsado, explotando por el camino contra el colegiado.

Llevaba solamente 20 minutos sobre el campo Vinicius antes de la expulsión. Mourinho lo dejó en el banquillo de inicio y lo metió en el campo en el minuto 52 con empate a cero y con la necesidad de revolucionar el partido. El propio entrenador portugués se recorrió todo el campo para abrazarle tras su gol, y se mostró totalmente incrédulo después de la expulsión.