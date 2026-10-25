A qué hora es el partido del Real Madrid vs Barcelona y dónde ver el Clásico en directo online y por televisión gratis en vivo

El Real Madrid visita hoy el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en el famoso Clásico de Liga que se jugará este domingo. El Barcelona – Real Madrid de hoy enfrentará a los grandes del fútbol español en la jornada 10 de la Liga EA Sports en un partido que será decisivo para el devenir de la clasificación del torneo.

A continuación te contamos a qué hora empieza el partido del Real Madrid de hoy contra el Barcelona y dónde verlo en directo por televisión y online gratis.

A qué hora empieza el partido del Barcelona – Real Madrid

El Clásico de Liga que mide hoy al Barcelona contra el Real Madrid comenzará a partir de las 21:00 horas, pero desde horas antes podrás seguir desde DIARIO MADRIDISTA la previa de uno de los partidos más importantes de esta temporada.

Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid en directo

El partido entre Real Madrid y Barcelona de hoy se podrá ver televisado a través de DAZN, Movistar Plus+ y Orange TV.

En qué estadio se juega el Clásico Barcelona – Real Madrid

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de Liga EA Sports se disputará en el Camp Nou. El recinto culé podrá acoger a 62.652 espectadores después, ya que desde el pasado 10 de marzo el Barcelona cuenta con la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona correspondiente a la Fase 1C del Spotify Camp Nou. Las entradas ya están agotadas, salvo los paquetes VIP que se pueden adquirir en la web del club.

Cómo están el Barcelona y Real Madrid

El Barcelona llega al Clásico con 27 puntos y líder de la clasificación después de haber hecho pleno de victorias en las primeras 9 jornadas de Liga. El equipo de Hansi Flick, que ha mostrado un nivel excelso en el primer tramo de competición, aventaja en seis puntos al Real Madrid, que ha ganado sus dos últimos partidos de la competición ante Villarreal y Sevilla.

El Barcelona ha ganado los primeros nueve partidos de Liga en los que ha marcado 39 goles y sólo ha encajado 9. Por su parte, el Real Madrid ha ganado siete duelos, ha perdido dos y cuenta con 23 goles a favor y también 9 en contra.