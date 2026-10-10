De marcar gol a ser expulsado por un tirón de pelo: los 20 segundos dramáticos para Vinicius

De la alegría al drama hay un paso. En el fútbol, 20 segundos. Ese fue el tiempo que pasó desde que Vinicius estaba de celebración junto a sus compañeros por el gol que había marcado hasta que se marchó por el túnel de vestuarios expulsado. Es la secuencia made in Vinicius, que lucha contra el ángel y el diablo de sus hombros.
El brasileño había aprovechado el regalo de Bellingham y el Bernabéu festejaba cuando el VAR echó el freno de mano. ‘No tan rápido’, le dijeron a Díaz de Mera. Algo había ocurrido. El VAR retrocedió al inicio de la jugada en la que Vinicius y Saliba corrían, el primero para atacar y el segundo para defender, cuando al delantero del Real Madrid le ganó el diablo.
Se cruzó con el futbolista del Villarreal y le propinó un perfecto agarrón del pelo. Llama la atención la sorpresa y el enfado con el que reaccionó Vinicius cuando vio una roja que podría dejarle sin Clásico con prácticamente total seguridad, pues la sanción por agresión es de 2 a 12 partidos y para visitar al Barcelona quedan dos jornadas.
La clave es que el balón no estaba en juego, es decir, Saliba y Vinicius no disputaban la posesión. Viendo los precedentes anteriores, el castigo para ese tipo de acciones es de dos partidos. Y podrían ser más si el árbitro describe la jugada como agresión y tiene en cuenta las palabras y la reacción de Vinicius, que fue a por el árbitro cuando fue expulsado. Rüdiger acudió el primero para tratar de frenar su ímpetu, pero el brasileño estaba fuera de sí.
La tarjeta roja representa un duro golpe para Vinicius. El brasileño, que lejos de su pico de forma, comenzó el encuentro en el banquillo por decisión táctica de Mourinho. Su anotación y la emotiva celebración parecían marcar el despegue de su campaña; sin embargo, la intervención del VAR cambió radicalmente el panorama. A pesar de sus reclamos, las tomas televisivas dejan poco espacio a las dudas.