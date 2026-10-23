Klopp dice que iba contra el Real Madrid porque «odiaba cuando Pepe y los otros defensas daban leña»

Jürgen Klopp también se ha pronunciado sobre el Clásico de la Liga EA Sports que este domingo 25 de octubre disputarán Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas. El entrenador alemán ha valorado el partido de la 10.ª jornada de la competición en la que el equipo de su compatriota Hansi Flick tiene la oportunidad de ponerse a nueve puntos de diferencia de su rival más acérrimo y dejar al equipo de Mourinho sin opciones de título. El hoy seleccionador alemán también ha hablado sobre los Clásicos del pasado.

El pasado verano corrieron ríos de tinta sobre Jürgen Klopp y la posibilidad de que entrenara al Real Madrid, pero lo cierto es que a día de hoy el técnico es el seleccionador alemán que busca darle la vuelta a la situación del equipo germano rumbo a la próxima Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030. Durante la retransmisión del duelo de la Champions League que disputaron Bayern y Arsenal el pasado miércoles, el ex del Liverpool fue cuestionado sobre el Clásico y no dudó en hablar sobre el Barcelona-Real Madrid de este domingo.

Klopp habla sobre el Clásico

Klopp fue cuestionado sobre el Clásico durante la retransmisión de DAZN y el seleccionador alemán confirmó que lo verá. «Por supuesto que veré el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida… Es un partido que me encanta ver», afirmó en una conversación en la que habló sobre su equipo preferido.

«Hoy estoy con el que sea mejor equipo. Y, tal como están las cosas, ese equipo probablemente sea el Barcelona», afirmó el técnico que sonó hace unos meses para el Real Madrid.

Klopp también habló sobre la secuencia de Clásicos de la primera etapa de Mourinho y dejó claro que era más del Barcelona porque no le gustaba la dureza que empleaban algunos futbolistas como Pepe, que fue una gran evolución táctica que permitió al Real Madrid ganar una Copa del Rey en Valencia. «En el pasado, era más del Barcelona porque odiaba cuando Pepe y los otros defensas daban leña a todo lo que se les ponía por delante en aquella época. Esa era la única razón por la que apoyaba más a Barcelona», dijo.