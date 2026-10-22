Enric Masip carga contra el Madrid por el caso Negreira: «Es una vergüenza, maltratan la competición»

El Real Madrid no está dispuesto a callarse respecto al caso Negreira. El club aprovechó el escaparate de la Champions para lanzar otro mensaje directo en el partido contra el RB Leipzig: «No impunity for Negreira». El adjunto a la presidencia del Barcelona, Enric Masip, señala que todo es un plan premeditado para perjudicar a los culés: «Cuando alguien utiliza estas técnicas, que no son casualidad porque es la unión de entrenador, según qué prensa, tv, club… avanzan para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival».

La censura sobre una de las mayores polémicas del fútbol español está ganando fuerza en estas últimas semanas. El presidente de la Liga, Javier Tebas, comparó las denuncias del conjunto blanco con la propaganda de la Alemania nazi. El ejecutivo blaugrana también piensa que es una estrategia de manipulación: «El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará. No ha habido nada».

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lanzó una acusación muy grave sobre el club blanco en marzo de este año, donde trató de justificar los pagos a Enríquez Negreira: «Estoy seguro que el Real Madrid también lo ha hecho». Sin embargo, Enric Masip señala que su equipo no recurre al pasado: «Nosotros, desde hace muchos años, no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado y ganaba títulos por esa imparcialidad».

Según la filosofía culé de esta última etapa, las denuncias solo pueden caer de un lado. El ex balonmanista deja un recado que recuerda a las declaraciones de Laporta en 2023, donde afirmó que el Real Madrid era: «El equipo del régimen». Pese a ello, en unas declaraciones para desafío Nacex en el club de Golf Barcelona, el adjunto a la presidencia del club considera que el conjunto blanco es el que se ha saltado los límites: «Hay líneas rojas que no se deben pasar, y se han pasado».

Masip se indigna con el altavoz del madridismo

El equipo de Chamartín quiere que se haga justicia con el caso Negreira. Sin embargo, el deportista español piensa que es una forma de perjudicar al Barcelona y a Tebas: «Hablas de Negreira cuando en realidad deberías hablar de lo que te pasa a ti. Es una línea roja que no se debería pasar. Están dañando a la Liga. Están atacando a toda la competición, a todos los clubs, a los árbitros… Van a UEFA. Faltan el respeto a todos los clubs. Dañan la imagen. Para mí es una vergüenza».