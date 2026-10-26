Enganchón en el Clásico: Bellingham salió en defensa de Diomande por los comentarios de la pareja de Adeyemi

El Clásico acabó en enganchón final entre Bellingham y Adeyemi, que fueron compañeros en el Dortmund y que tuvieron unas palabras a la conclusión del partido que acabó con victoria del Real Madrid (1-2) ante el Barcelona. Todo ello después de que la pareja del futbolista del Barcelona tirara un dardo a Diomande con un mensaje en las redes sociales en el que recordó los «140» millones que había pagado el conjunto blanco por el ex de Leipzig.

La victoria del Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico tuvo muchos padres y dos de ellos fueron Jude Bellingham y Yan Diomande. El futbolista inglés volvió a hacer una oda al trabajo defensivo e inició la jugada del segundo gol del Real Madrid después de un regate y una ruleta que hicieron recordar a Zinedine Zidane. Por su parte, Yan Diomandé brilló en su primer Clásico y participó en el primer gol obra de Mbappé. Además, también fue vital ayudando a Cucurella con Lamine Yamal.

Estos futbolistas fueron protagonistas a la conclusión del partido, principalmente un Jude Bellingham que tuvo un enganchón con Adeyemi tras el pitido final de Juan Martínez Munuera. El futbolista inglés se fue al alemán a recriminarle alguna acción, algo que se puede evidenciar por los gestos del atacante culé de sorpresa por haber hecho algo.

Jude Bellingham was telling Adeyemi to tell his wife to not speak on Yan Diomande again. 👀😂 https://t.co/PolCXAMbRQ — 10 (@Kylian) October 25, 2026

El dardo de la pareja de Adeyemi a Diomande

Casualidad o no, pero este ‘toque’ de Bellingham a Adeyemi llega después del dardo de la pareja del futbolista del Barcelona a Diomande por el precio que el Real Madrid pagó este verano al Leipzig por el futbolista de Costa de Marfil. «140 millones», escribió en las redes sociales su mujer, Loredana, después de que su marido hiciera un golazo en la goleada del Barcelona contra el Levante.