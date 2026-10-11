El doble rasero del VAR con el Real Madrid: sanciona el agarrón de Vinicius después de pasar de la falta a Valverde en el derbi

El Real Madrid venció al Villarreal en la vuelta al Bernabéu tras el parón de selecciones (1-0). Un encuentro marcado por el control blanco… y la polémica tarjeta roja a Vinicius Jr. El astro brasileño fue expulsado por tarjeta roja por el colegiado Isidro Díaz de Mera.

Vinicius partía como suplente en el partido ante el equipo de Iñigo Pérez. En el minuto 72, solo 20 después de salir al campo, fue expulsado en una jugada que revisó el VAR tras un gol que anotó el mismo atacante. Díaz de Mera no dudó en mostrarle la cartulina roja tras detectar un posible acto de violencia.

En el VAR estaba Muñiz Ruiz, que llamó al colegiado de campo para que revisase la acción de un gol que puso en pie al Bernabéu, y que supuso un extra de moral para el atacante. Tras revisar la jugada, decidió dejar al Real Madrid con 10, expulsando a una de sus estrellas.

Fue Yan Diomande en su titularidad el que dio el gol de la victoria al equipo de José Mourinho en el minuto 63. Tras el parón de la Liga de Naciones, los blancos vuelven a la senda de la victoria en un inicio de temporada que va de menos a más, con los nuevos fichajes asentándose poco a poco en el equipo.

El VAR ‘se olvidó’ de la roja en el derbi

Una decisión tomada en pocos segundos, que contrasta con lo ocurrido en el Metropolitano la jornada anterior en el derbi ante el Atlético de Madrid. Con dos entradas merecedoras de cartulina roja como la del ‘Cuti’ Romero a Jude Bellingham y la de Kang-In Lee a Fede Valverde, el conjunto rojiblanco no terminó con 10.

La grave falta del central argentino a Bellingham fue revisada en el VAR por Trujillo Suárez, pero decidió amonestar solo con tarjeta amarilla cuando fue una entrada que puso en peligro la integridad del atacante inglés. Con el ex del Borussia Dortmund claramente dolorido, el partido continuó como si nada tras la revisión en los monitores. En primera instancia, el propio Ortiz Arias amonestó a Bellingham por la acción entre ambos.

Un castigo que podría haber sido decisivo para el devenir del partido, pero que el colegiado decidió que no denotaba tal gravedad. Un cambio de rasero que se ejemplificó en la jugada ante el Villarreal. El atacante no se lo podía creer, y los compañeros pidieron explicaciones a un árbitro que no dudó en castigar al equipo de Chamartín.

El agarrón de Vinicius a Nathan Saliba fue el detonante de las protestas de un Real Madrid que ya acumula tres tarjetas rojas (incluida la de Dean Huijsen en el derbi, la cual el VAR tampoco dudó en señalar), en lo que va de temporada 2026-27 en la liga.

Cada partido es un nuevo idilio con el VAR, que castiga sin miramientos las acciones grises. Vinicius Jr peligra para el Clásico del próximo domingo 25 de octubre en el Camp Nou (21:00 h). El Real Madrid puede ‘perder’ a una de sus estrellas en el duelo más importante de la primera vuelta del campeonato doméstico.