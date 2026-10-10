Díaz de Mera sacó ¡seis amarillas y una roja! al Madrid por cometer ocho faltas contra el Villarreal

El Real Madrid acabó muy cabreado con el arbitraje contra el Villarreal. Los de José Mourinho acabaron sufriendo hasta el final del partido a raíz de la expulsión a Vinicius, que derivó en que Díaz de Mera fuese con todo para castigar a los jugadores blancos con un criterio mucho más estricto que con los futbolistas rivales. Un doble criterio que dejó un dato demoledor que volvió a ponerse en contra del conjunto blanco.

Más allá de la roja al brasileño, en el banquillo del Real Madrid acabaron desquiciados por la toma de decisiones. A pesar de que el Villarreal hizo muchas más faltas, 13 contra 8, o lo que es lo mismo, cinco más, De Mera optó por ser mucho más duro con los madridistas. Y es que la proporción es aún más escandalosa. El equipo merengue recibió 6 tarjetas amarillas, mientras que el submarino amarillo solo tuvo 2.

El conjunto blanco tuvo a jugadores con amarilla como Konaté, Rüdiger, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé y Mourinho. La mayoría pidiendo un mayor rigor arbitral a la hora de poner el mismo criterio con el Villarreal, pero tan solo la pareja de centrales, Renato Veiga y Pau Navarro, fueron los únicos que recibieron la cartulina. Todo ello pese a que el juego de los de Íñigo Pérez fue mucho más intenso en balones divididos, pese a acciones que dejaron a jugadores como Güler o Mbappé con heridas de guerra en el Bernabéu.

«Lo puedes interpretar como una falta de Vinicius. Pero no entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja…pero lo importante es la victoria», señaló Tchouaméni en zona mixta. Un Real Madrid que acabó muy cabreado, que, pese a la victoria, se volvió a sentir perjudicado por un sistema arbitral que le castiga más que al rival pese a ser más golpeado.