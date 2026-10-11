Díaz de Mera rema para que Vinicius no juegue el Clásico con un acta donde recoge un comportamiento agresivo

El acta de Díaz de Mera Escuderos condena a Vinicius de cara al Clásico que se jugará en dos jornadas. El colegiado refleja, más allá de su expulsión, que el jugador mostró una «actitud agresiva» contra él y que tuvo que «ser sujetado por sus compañeros». Sí que es verdad que no especifica qué palabras le dice, pero ese agravante le añadirá un partido más a la sanción que se le imponga. Es decir, en condiciones normales, mínimo se perdería dos partidos.

Al tratarse de una conducta violenta y sin balón en disputa, lo lógico es que Vinicius se pierda dos partidos por la expulsión por el tirón de pelo. Las palabras de Díaz de Mera Escuderos, al añadir la actitud agresiva de Vinicius, hacen que le pueda caer otro más.

El jugador del Real Madrid marcó el 2-0 a favor de los blancos, pero no subiría al marcador. Instantes antes, Vinicius y Saliba corrían, el primero para atacar y el segundo para defender, cuando al delantero del Real Madrid le ganó el diablo. Se cruzó con el futbolista del Villarreal y le propinó un perfecto agarrón del pelo.

Llama la atención la sorpresa y el enfado con el que reaccionó Vinicius cuando vio una roja que podría dejarle sin Clásico con prácticamente total seguridad, pues la sanción por agresión es de 2 a 12 partidos y para visitar al Barcelona quedan dos jornadas. La clave es que el balón no estaba en juego, es decir, Saliba y Vinicius no disputaban la posesión. Viendo los precedentes anteriores, el castigo para ese tipo de acciones es de dos partidos.

El acta, además, tiene en cuenta las palabras y la reacción de Vinicius, que se fue a por el árbitro cuando tras ser expulsado. Rüdiger acudió el primero para tratar de frenar su ímpetu, pero el brasileño estaba fuera de sí.