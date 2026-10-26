Cucurella conquista al vestuario tras secar a Lamine Yamal: «Partidazo hermano»

Marc Cucurella secó a Lamine Yamal y fue uno de los mejores jugadores del Real Madrid en la homérica victoria conseguida contra el Barcelona en el Clásico. Los dos goles de Mbappé dieron la victoria al equipo de un José Mourinho que sale reforzado del Camp Nou después de un inicio de temporada de dudas. Del feudo culé también salió victorioso el lateral izquierdo, que hizo su primer gran partido con el conjunto blanco, y el vestuario se lo quiso agradecer con varios mensajes de cariño.

Uno de los minipartidos dentro del Clásico estaba en el enfrentamiento entre Marc Cucurella y Lamine Yamal en la banda derecha del ataque del Barcelona. Los dos campeones del mundo, y compañeros de selección, se enfrentaban por primera vez en un duelo de esta alcurnia y el jugador del Real Madrid salió vencedor… y de forma clara. El lateral hizo una oda a la defensa y minimizó al extremo que este lunes aspira a llevarse su primer Balón de Oro en Londres.

Marc Cucurella tuvo un total de 12 acciones defensivas, con 6 recuperaciones, y sólo fue regateado una vez en los 90 minutos de partido. Además, ganó 4 de 9 (el 44%) de duelos terrestres y realizó tres intercepciones. Unos números sobresalientes que resumen el partidazo de Marc Cucurella ante un Lamine Yamal que tuvo un par de ocasiones en cada mitad y poco más. El extremo sólo pudo ganar 8 de 17 duelos durante el partido.

El vestuario se rinde Cucurella

Cucurella fue uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid en el Clásico del Camp Nou y sus compañeros se lo agradecieron en las redes sociales. El lateral, como ocurre en la selección y en todos los equipos por los que ha pasado, es uno de los futbolistas más queridos dentro de la caseta del Real Madrid y, después de su partidazo contra el Barcelona, recogió el cariño sembrado durante sus primeros meses en el Bernabéu.