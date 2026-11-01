Tavares a OKDIARIO tras superar el récord de tapones: «Competir en el Madrid no te da espacio a relajarte»

Edy Tavares ha celebrado con OKDIARIO su histórico récord conseguido este domingo en la Liga Endesa. El jugador del Real Madrid se ha convertido en el que más tapones tiene en la historia de la ACB, una marca conseguida en sólo 13 temporadas, superando en esta marca a Fran Vázquez, que lo hizo en 19.

Con un tapón logrado en el inicio del tercer cuarto en el partido que el Real Madrid ganó a San Pablo Burgos, Tavares superó ese récord, parándose el partido para conmemorar ese hito. «Hasta ese momento no me lo creía, porque para parar un partido tenía que pasar algo muy importante y lo intenté vivir con la máxima intensidad posible, disfrutar ese momento, porque al final son cosas que pasan una vez en la vida», ha dicho Tavares a OKDIARIO tras ese momento justo después de que acabara el partido.

«Por lo menos yo sí lo recordaré para siempre», ha destacado el jugador del Real Madrid sobre ese momento: «Muchas gracias a todo el mundo que se ha puesto en pie aplaudiendo». Tavares ha reconocido a este periódico que sabía que se estaba «acercando» al récord, pero que no sabía cuándo era exactamente y que le alegra haberlo ya conseguido para «que dejen de tanto poner el foco en mí».

El caboverdiano ha destacado que «lo guardaré para siempre» y que lograrlo en la «mejor liga doméstica del mundo es algo muy grande». Al dar las claves para conseguir este récord, Edy Tavares ha señalado que «estar lo mejor posible físicamente para poner lo más alto posible para que al que venga después le cueste llegar ahí».

«Yo seguiré trabajando por lo más alto posible, compitiendo en un equipo como el Madrid que no te da espacio a relajarte. Y creo que con esto ya bastaría para ponerlo muy alto», ha continuado Tavares en OKDIARIO, que ha desvelado que le han felicitado todos sus compañeros. «Es algo histórico que puedo vivir con ellos y ellos también me han ayudado mucho para llegar a ese momento. Al final, no soy solo yo que defiende, somos todos y yo siempre estoy ahí para intentar ayudarles», ha añadido.