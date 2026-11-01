El Real Madrid vence a un Burgos que le impide mostrar su estilo y Shulga pide sitio

El Real Madrid venció este domingo a un Burgos que no le dejó mostrar su estilo hasta que ya se vio sin opciones en un partido de Liga Endesa que pasa a la historia del baloncesto español. Edy Tavares se convirtió en el jugador con más tapones en la historia de la ACB, superando con 34 años a Fran Vázquez con su tapón número 739.

Una mañana que tuvo de todo en el Palacio y en la que Max Shulga demandó un sitio aprovechando el aumento de su protagonismo a causa de las lesiones con su mejor actuación con la camiseta blanca: 14 puntos con 4/6 en triples (los cuatro primeros sin fallo) y 15 de valoración.

El triunfo de los blancos fue coral, con cinco jugadores en dobles dígitos de valoración: Jaime Pradilla (9 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 23 créditos), Olivier Sarr (11 tantos, 9 capturas y 17), el propio Tavares (6, 6 y 15), Timothé Luwawu-Cabarrot (17, 2/9 en triples y 11) y Facu Campazzo (7 y 10).

Después de cerrar un octubre casi perfecto con 10 victorias seguidas desde su última derrota en la jornada 3 de la Euroliga contra Hapoel, el Real Madrid buscaba ante el Burgos, decimotercero en Liga, el pleno de victorias en una complicada semana de doble jornada europea en la que se había impuesto a Baskonia y a Fenerbahce, contra el que logró su primera victoria meritoria de la temporada. Lo hacía plagado de bajas tras caer dos jugadores de máxima importancia el pasado jueves: Jantunen y Maledon. El francés fue arropado por sus compañeros al recibir el MVP del mes en la ACB.

El equipo blanco salió nervioso a la pista. Falto de puntería con un inusual 0/6 en triples en el primer cuarto, con cuatro marrados por Luwawu-Cabarrot en sus dos primeros minutos en acción, y acumulando pérdidas (cuatro). Lo castigaba un Burgos acertado desde el perímetro y crecido ante una centena de sus aficionados en el Palacio. El tanteo inicial era suyo: 14-17.

Fueron los menos habituales, Sarr y Shulga, los que inauguraron el triple para los blancos. Dos seguidos sin fallo que permitieron al Madrid ganar en confianza y acercarse en el marcador, pero que no frenaban los errores en el manejo de balón y las concesiones en defensa.

A pesar de la ausencia de Maledon, especialista en la generación de oportunidades desde el tiro libre, el cuadro madridista encontró en las faltas un filón con el que obtuvo su primera ventaja desde el 2-0 inicial. La mayoría de sus puntos ahí los producía desde la personal y, aunque el triple seguía sin aparecer (tres en toda la primera parte), el Madrid se marchaba al descanso con la máxima del encuentro gracias a un parcial de 15-4 desde el tiempo muerto de Pedro Martínez: 39-31.

En el minuto 20:36 llegaba un momento para el recuerdo. Tavares realizaba su segundo tapón del partido, el que le convertía en el jugador con más tapones en la historia de la ACB, superando a Fran Vázquez con 739. La ocasión lo merecía y, en plena disputa del choque, el juego se detuvo para brindar al caboverdiano un merecido homenaje junto a su mujer y sus hijos. Además de una mano gigante de plástico, el pívot recibió de manos de Llull el balón con el que rompió este increíble récord que le hace más único en el baloncesto español.

Tras la celebración, el Madrid afinó más desde el triple para superar y con Luwawu-Cabarrot y Pradilla, brutal en ataque y en el rebote, al timón conseguía poner más tierra de por medio frente a un Burgos que ni mucho menos se rendía y que alcanzaba el último cuarto aún con opciones de soñar (64-53). Las que le daban Christian Sengfelder y DJ Steward, ambos por encima de los dobles dígitos de anotación (xx y xx puntos cada uno al final).

Dani Díez evitaba con su tercer triple sin fallo que la escapada de los blancos fuese definitiva, pero Shulga, con su cuarto también sin errar, ponía un +17 que aniquiliaba la esperanza burgalesa (77-60). El ucraniano, prácticamente inutilizado en el primer mes y medio de competición, dejó también una gran acción en defensa frente a Díez.

Con el partido resuelto, se producía un nuevo sobresalto para el Madrid. En un movimiento sin el balón en juego y en solitario, Feliz se torcía la rodilla y se iba al suelo. Pedro Martínez lo sustituyó de inmediato para evitar un contratiempo mayor.