Pedro Martínez afirma que el Real Madrid quiere romper la cesión de Ndiaye: «Nos gustaría incorporarlo»

La rueda de prensa de Pedro Martínez tras la victoria del Real Madrid contra el Burgos este domingo en la Liga Endesa estuvo llena de titulares. El más significativo es que, al ser preguntado por si el club se plantea fichar a un recambio de Mikael Jantunen para el puesto de ala-pívot tras la lesión del finlandés, el técnico afirmó, sin mencionar al jugador, que están intentando recuperar a Eli John Ndiaye, que actualmente está cedido en el Joventut Badalona.

«Creo que, primero, no es algo que sea de mi responsabilidad. Hay otras personas en el club que están pendientes y trabajando. Esto no funciona así. Es más fácil decir que vamos a fichar a alguien que ficharlo. Estamos analizando qué podemos hacer. Tenemos a algún jugador nuestro que está cedido en la Liga, que nos gustaría ver la posibilidad de recuperarlo. No es mi potestad, pero es un jugador nuestro que hizo la pretemporada con nosotros. Nos gustaría incorporarlo. Si no puede ser, tiramos adelante con los que tenemos», explicó, hablando de Ndiaye sin dar su nombre.

«Un partido que no se puede explicar sin la dinámica que estamos teniendo últimamente. Muchos partidos seguidos, poco tiempo de recuperación. Estamos teniendo bastantes problemas físicos. Para los jugadores es muy difícil hacer cada día una preparación mental de los partidos y hoy ha sido un ejemplo de eso. Hemos sacado el partido adelante sin un gran sufrimiento. Es difícil estar siempre bien jugando tantos partidos», comenzó anteriormente Pedro Martínez.

El entrenador criticó que se detuviese el encuentro para homenajear a Edy Tavares por su histórico récord de tapones en la ACB en plena disputa del mismo: «Es un gran jugador por sus condiciones físicas. Tiene una mentalidad de jugar con esfuerzo y me alegro, como todos. No hay nadie que no celebre sus éxitos individuales. Una cosa es si me parece muy bien que se haga en medio de un partido. Edy es excelente como persona y es un logro muy difícil de conseguir y que nadie lo recuperará».

Al ser preguntado por la buena actuación de Max Shulga, a Pedro Martínez también se le escapó que Facu Campazzo ha acabado tocado el partido: «Los jugadores tienen que esperar sus momentos y estar preparados cuando el equipo los necesite. Cuando no teníamos la lesión de Theo Maledon o Facu Campazzo ahora no tenía la posibilidad de tener los minutos que ahora va a tener. Hoy ha jugado francamente bien y evidentemente eso es muy bueno para el equipo y para él», comentó sobre Shulga.

«Es bueno que aproveche los minutos y que fuerce a los jugadores de su posición a apretar un poco más. Él está para ayudar, como ha hecho hoy. Siempre que entra ayuda», dijo sobre Olivier Sarr.