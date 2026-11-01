La pausa casi inédita en el Real Madrid-Burgos para homenajear a Tavares que criticó Pedro Martínez

En el minuto 20:36 del partido entre el Real Madrid y Burgos ocurría algo inolvidable. Edy Tavares ponía su segundo tapón del encuentro a Balsa Koprivica y se convertía en el jugador con más bloqueos de la historia de la ACB, batiendo el récord de Fran Vázquez con 739. Al salir el balón por la línea de fondo, el caboverdiano ya era felicitado por sus compañeros que se encontraban en la cancha, pero lo que no se esperaba era lo que ocurrió a continuación.

Los árbitros mantuvieron el partido detenido para que el Real Madrid y la ACB rindieran un homenaje a Tavares justo después de batir esa increíble marca. Con el juego parado, el pívot se dirigió al centro de la cancha, donde su mujer y sus dos hijos le entregaron un matamoscas gigante y Sergio Llull, capitán madridista, la pelota con la que habría realizado semejante gesta.

El Palacio entero se puso en pie para brindar a Tavares una ovación memorable y los festejos se extendieron alrededor de dos minutos, como decimos, en pleno partido. Lo sucedido no es inédito, ya que hay algunos precedentes en la ACB, como cuando se produjo récord de tapones del propio Fran Vázquez, pero, sin duda, no es algo común en el baloncesto.

Esta iniciativa tuvo muchos reconocimientos y, sin embargo, fue criticada por Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid. El catalán se deshizo en elogios hacia su jugador, al que además hizo debutar en su primera temporada en el Gran Canaria, pero no ocultó su descontento porque el homenaje tuviese lugar durante la disputa del duelo, poco después del comienzo de la segunda parte.

La opinión de Pedro sobre el homenaje

«Es un gran jugador por sus condiciones físicas, por cómo condiciona a los rivales y por sus ayudas al equipo. Pero, sobre todo, tiene la mentalidad de jugar con esfuerzo. Me alegro, como todos; no hay nadie que no se alegre por sus éxitos individuales. Otra cosa es si me parece muy bien que se haga en medio de un partido. Edy es excelente como persona y es un logro muy difícil de conseguir y que es muy difícil que alguien lo recupere porque seguirá poniendo tapones», expresó Pedro Martínez, que, al ser repreguntado por su opinión, se limitó a decir que había habido una «fiesta en el vestuario» para felicitar al de Cabo Verde.