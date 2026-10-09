Hugo González arranca su segunda temporada en los Celtics con buen pie

Hugo González está listo para su segunda temporada con los Boston Celtics. El talentoso canterano del Real Madrid, que hizo las maletas la pasada campaña para marcharse a la icónica franquicia de la NBA, ha disputado su primer partido de pretemporada, dejando grandes sensaciones.

En un equipo totalmente renovado tras la marcha de Jaylen Brown, el alero español aprovechará los minutos que le dé un Joe Mazzulla que confió en él desde el primer día. Enfrente tenía a los Cleveland Cavaliers de otro exmadridista como Mario Hezonja, a quienes ganaron con comodidad (124-113).

Hugo González partió de inicio y en los 26 minutos jugados en el pabellón de Ohio firmó 15 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y un buen 3/6 desde el triple. Aprovechando la ‘ausencia’ de los grandes nombres como Jayson Tatum, Derrick White o Paul George, el madrileño mostró lo que es capaz de hacer en la pista.

Por su parte, Hezonja firmó tan solo 5 puntos en 17 minutos. El croata, clave en los éxitos recientes del conjunto blanco, estará al lado de estrellas del baloncesto como James Harden o Donovan Mitchell. En su segundo periplo en la NBA, el balcánico llega con una experiencia superior tras los triunfos en Europa.

Hugo González quiere ser importante

Hugo González fue elegido en la posición 28 del Draft 2025, la misma noche que levantaba el título de Liga con el Real Madrid de Chus Mateo ante Valencia Basket. Una de las perlas de la cantera madridista en la última década, dominador de los torneos de categorías inferiores, y que desde muy temprana edad destacó en el ámbito profesional.

El alero afronta su segunda temporada en la NBA con ilusión. La mejora evidente en los últimos meses da un salto de calidad en su juego con apenas 20 años. El jugador nacido en 2006 está listo para el desafío de Mazzulla y unos Celtics que quieren volver a la parte alta de la Conferencia Este. La campaña en la liga americana arranca el 20 de octubre, con los New York Knicks defendiendo el título.