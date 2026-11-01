Gigantesco Tavares: supera a Fran Vázquez y ya es el jugador con más tapones en la historia de la ACB

Desde este domingo, Edy Tavares es aún más gigantesco. El pívot del Real Madrid se ha convertido en el jugador que más tapones ha realizado en toda la historia de la ACB. Con su tapón número 739, que tuvo lugar en el minuto 20:36 del partido de la jornada 6 de la Liga Endesa contra el Burgos, el caboverdiano superaba a Fran Vázquez como el máximo taponador de la competición nacional.

Tavares ha logrado esta marca histórica en su carrera y en el baloncesto español con 34 años en su decimotercera temporada en la ACB, mientras que Fran Vázquez necesitó 19 para colocar el anterior registro en 738. El segundo tapón del caboverdiano ante el Burgos ya es historia de la competición… y eso merecía una celebración que pocas veces se ha producido en un encuentro de Liga.

Y con este tapón… ¡Edy Tavares se convierte en el MÁXIMO TAPONADOR de la historia de la #LigaEndesa!

¡7⃣3⃣9⃣ TAPONES! 👑 📺 @DAZN_ES https://t.co/2JCFLrBGJH — Liga Endesa (@ACBCOM) November 1, 2026

El pívot recibió un homenaje por su tapón 739 tras la propia jugada en la que lo realizó. El Palacio se puso el pie mientras el videomarcador mostraba esa histórica cifra y Tavares recibió de mano de su mujer y sus hijos una mano de plástico gigante y la pelota con la que logró el récord de manos de Sergio Llull. Un momento único para rendir tributo a una leyenda que ya es más gigante.