Zidane dio el banderazo de salida a las 24 horas de Le Mans

Zinedine Zidane fue el primer protagonista de la carrera de las 24 horas de Le Mans este año. La leyenda del Real Madrid fue el elegido por la organización de uno de los eventos más importantes del año a nivel deportivo para dar el banderazo de salida y que los pilotos rompiesen filas para comenzar la búsqueda de un triunfo que otorga un prestigio incalculable en el mundo del motor.

Antes de agitar la bandera, Zidane ya se dejó ver alrededor del circuito junto a su hijo Theo, que estuvo presente también durante su discurso. El ex jugador se atrevió incluso a dar toques con un balón en el podio antes del banderazo. Dadas las 16:00 horas de este sábado, fecha y hora señalada para que la prueba reina del Mundial de Resistencia se pusiera en marcha, el francés dio el pistoletazo inicial a su edición número 92. Antes, la expectación era máxima desde que se montó en el coche de la FIA en la parrilla de salida.



Así, recogió el testigo de LeBron James. La leyenda del baloncesto estadounidense y máximo anotador histórico de la NBA fue el responsable de dar comienzo a la carrera de Le Mans en 2022 y ahora es Zidane quien inmortaliza este tradicional momento que cada año pone en pie a cientos de miles de personas en la Sarthe y millones alrededor del mundo. Dos mitos del deporte español como son Rafa Nadal y Fernando Alonso –ganador en 2018– ya hicieron lo propio en 2018 y 2010, respectivamente.

«Las 24 Horas de Le Mans no tienen comparación, es una carrera emblemática para todos los amantes del automovilismo, para la gente de todo el mundo y una fuente de inmenso orgullo para Francia. Tengo la cabeza llena de imágenes de la carrera, de los pilotos legendarios, de las historias increíbles, aunque sean de escenas de televisión o de películas. Estar allí será algo único para mí, y no hace falta decirlo, me siento muy orgulloso de asumir el papel de dar la salida», afirmó Zidane tras anunciarse que sería él quien portase la bandera al principio de la prueba.

Zidane y su idilio con Le Mans y Alpine

Y por citar una curiosidad, un compañero de Zidane en la selección francesa, ganadora del Mundial en 1998, disputó las 24 horas de Le Mans. Se trata del ex portero, Fabien Barthez, que participó tres veces en la prueba, entre 2014 y 2017. Primero fue en un Ferrari 458 GT2 del equipo Auto Sport Promotion, y después, en dos ocasiones, con un Ligier-Nissan JSP2 LMP2 del conjunto Barthez, Panis Competition.

La carrera más importante de la WEC arranca este sábado y finalizará el domingo a la misma hora. En ella, participarán hasta 62 vehículos repartidos en las categorías HyperCar, LMP2 Y LMGT3. Zidane es embajador de la escudería de Alpine en la Fórmula 1 y también de su equipo en el Mundial de Resistencia, por lo que dará todo su apoyo, entre otros, a Mick Schumacher, piloto de uno de los dos coches que ponen en pista los franceses.