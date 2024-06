Paul di Resta: «Quiero ganar Le Mans y formar parte de otra generación histórica de Peugeot»

Expectante, nervioso y sobre todo impaciente por que pasen las horas y romper a rodar, atiende Paul di Resta a OKDIARIO antes de las 24 horas de Le Mans. Lo hace en el hospitality de Peugeot, el centro neurálgico donde los miembros de su equipo intentan desconectar frente a una icónica curva del trazado francés: la S Dunlop. Allí, la marca del león abre las puertas a sus invitados y medios de comunicación entre los que se encuentra este periódico.

El circuito de la Sarthe siempre promete emociones fuertes y a las puertas de la prueba más importante del Mundial de Resistencia, Di Resta confiesa que «es un lugar muy especial para estar» y «lo máximo de cada temporada». Corre el dicho de que todo el mundo se acuerda de quién gana Le Mans y no tanto la WEC y es por eso que el inglés quiere adentrarse en el selecto club de campeones de Peugeot, pues ha «venido a formar parte de ello».

El británico está curtido en mil batallas como la Fórmula 1, pues fue piloto titular con Force India de 2011 a 2013 (58 carreras con dos cuartos puestos en Singapur 2012 y Bahrein 2013 como mejores resultados) y reserva de Williams en 2017, sustituyendo a Felipe Massa en Hungría, y de McLaren en 2020, donde no llegó a correr oficialmente durante el campeonato.

Pero la de este fin de semana en el noroeste de Francia es una prueba especial para él, será la segunda con el HyperCar de Peugeot y lo hará junto a Stoffel Vandoorne y Loic Duval. Después de la octava posición del año pasado y una carrera de la que lideraron durante cuatro horas con el 9×8. Fue su primera experiencia con el rey de los coches de Le Mans tres cursos más tarde de convertirse en campeón con el LMP2 de Gibson.

PREGUNTA: ¿Cómo se siente antes de la carrera?

RESPUESTA: Es un lugar muy especial para estar. Es lo máximo de cada temporada y todo en lo que se centra un programa. Venir aquí en el momento cumbre de un evento de deportes de motor y participar en él… He tenido mucho éxito aquí en el pasado. Por supuesto, nos gustaría intentar que esto sea parte de esa historia y soy un miembro orgulloso de esta familia. Trato de acelerar la espera e intentar enfrentarme a algunos grandes fabricantes. No hay días de gloria como estos en las carreras de coches deportivos con la cantidad de fabricantes que hay aquí.

P: Acaba de bajar de la conferencia de prensa y luego tienes el tradicional desfile de pilotos. Son buenas formas de mantener la mente fuera de la carrera porque no así el tiempo no pasa tan lento, ¿no?

R: Sí, pero también me encantaría descansar un poco, ya que estoy aquí durante ocho días con el nivel de batería de piloto se va reduciendo para que se mantenga concentrado. Es muy difícil con todas las demás cosas que suceden. Por supuesto, es muy importante conseguir la activación y el conocimiento del evento. Pero tendremos algo de tiempo para descansar en el punto clave. Pero lo más importante es mantenerse alerta y entrenamos los cuerpos tanto como podemos en todo el equipo para lidiar con las situaciones a las que tenemos que enfrentarnos.

P: ¿Tiene alguna rutina especial el día de la carrera?

R: No, conozco mi cuerpo lo suficientemente bien. Me conozco lo suficientemente bien. Sé qué gestionar. Sé cómo obtener lo mejor, la clave para mí es sentir la energía de mis competidores y, lo que es más importante, sentir la energía de mi equipo y asegurarme de que todos nos mantengamos unos a otros al mejor nivel. Necesitamos animarnos unos a otros para que mi único enfoque sea asegurar que mis compañeros de equipo más cercanos, colegas y socios, sientan este sentimiento como nosotros, porque la energía que brindan ayudará a la energía. Nos ponemos en marcha unos a otros.

P: Hablando de sus compañeros, usted es el segundo más mayor ¿Le ven como un ejemplo?

R: No, no lo creo. Creo que todos somos diferentes. Todos están aquí porque son profesionales y tengo la sensación de que todos tenemos nuestras cualidades y escapo de individualidades en el equipo. Eso sólo pasa cuando nos contratan. La clave es asegurarnos colectivamente de que remamos en la misma dirección y esperemos que sea la ganadora.

P: Ya fue top 1 con Gibson en 2020. ¿Es posible hacer algo similar hoy con el HyperCar de Peugeot?

R: Esa pregunta es muy difícil. Afortunadamente, comenzamos esa carrera en la pole position y en LMP 2 pude hacer la Hyperpole. Controlamos la carrera en todo momento. Por donde nos clasificamos aquí frente a los otros fabricantes va a ser muy difícil, pero no nos rendimos. Queremos estar en la lucha hasta el final. Pero lo más importante es intentarlo colectivamente y creo que funcionaremos lo mejor que podamos. Y si nuestro paquete, nuestra estrategia teórica entra en juego, al final estaremos en un gran lugar. Pero diría que es una gran pregunta. En este momento decir que terminaremos en el podio en una carrera en la que nos clasificamos 20º… Pero estoy listo para luchar. Tomaré mis pastillas fuertes y lo intentaré (bromea).

P: Es cierto que no habéis clasificado entre los ocho primeros esta edición, pero la diferencia de vuestros tiempos entre los entrenamientos de la noche del jueves y la tarde del miércoles es llamativa. ¿Cómo se produjo ese aumento de ritmo para estar entre los cuatro primeros en la última sesión pre carrera?

R: No creo que mucha gente hiciera vueltas adecuadas esa noche porque en algún momento llovió un poco. Entonces no puedes aceptar eso, pero sí que naturalmente en una situación de carrera deberíamos estar un poco más cerca y espero que nuestro paquete esté un poco más cerca de las demás personas.

P: ¿La noche les favorece?

R: Ya, pero eso no significa que este lo vaya a ser. Debemos mantenernos alerta en el pit y asegurarnos de que todos miren hacia adelante y maximicen lo que puedan. La lluvia será un punto clave en algún momento porque va a llover, así que si podemos mantenernos firmes, tomaremos las decisiones correctas e iremos a lo seguro, pero también seremos rápidos y eso nos haría avanzar.

P: Recientemente, dijo que sería increíble ganar Le Mans con un equipo francés.

R: Sí, lo dije pensando en la historia de quienes lo habían hecho ¿Cuál es la clave? Han tenido éxito muchas veces a lo largo de generaciones y yo he venido para ser parte de ello. Quiero que en un futuro la gente mire atrás y ser recordado.

P: Hablando del campeonato en general, ¿cuál es su objetivo de aquí a final de temporada?

R: Mi objetivo es por supuesto ser exitoso. Tenemos este coche nuevo del que queremos. Queremos maximizar el paquete, pero creo que la clave es asegurarse. Eso tiene éxito en algún momento. Creo que va a ser un gran desafío tener éxito este año con coche nuevo cuando te enfrentas a personas con coches actuales con los que tuvieron éxito el año pasado. La energía es genial y el año pasado fuimos un equipo muy apasionado.

P: ¿Cree que su carrera en la F1 fue demasiado corta?

R: Sí, sí. No llevas todo el control de eso. Pasé unos buenos años y un tiempo corto como él (refiriéndose a su compañero, Vandoorne), pero me gustaría que hubiera durado más.

P: Ahora le vemos al otro lado de la competición como reportero de la F1. ¿Le veremos dentro de un garaje con otra responsabilidad o rol?

R: Potencialmente sí. Definitivamente, es algo que me gustaría experimentar porque he parado de hacer cosas de F1 en televisión. Pero sí, me veo en algún punto haciendo el cambio. Cuando has invertido gran parte de tu vida en algo así creo que mi conciencia y mi forma de pensar tienen más que ver con la capacidad reciente. Espero que la gente vea los aspectos positivos que se pueden ver desde la perspectiva de la proyección de cómo van las ofertas competitivas contra el lado de la fábrica. Siempre he pensado en las diferencias.

P: Su caso es similar al que estamos viendo este año con Carlos Sainz, un piloto que en el mejor momento de su carrera pierde su asiento y está obligado a sentarse en uno mucho peor si no quiere quedarse sin competir en la F1.

R: Desafortunadamente, ha perdido su asiento en Ferrari. Creo que a menos que vaya a Red Bull, cosa que no va a pasar seguro, en Mercedes no parece que vaya a terminar, salir y luego volver es muy difícil. Estoy seguro de que le van a ofrecer varios contratos, pero también la cuestión es si quiere ir o no. Parece que tiene la posibilidad de Williams o irse a Audi que entra como nuevo fabricante. Creo que para Carlos, entre otras muchas cosas en el contrato, la motivación es la clave. Ha estado en una buena posición y a veces no siempre puedes mostrar lo que querías en el momento adecuado para asegurarte. Carlos se va a mantener en la F1 y él es un valor para el campeonato.

P: Ha vivido desde fuera esa transición de Force India a Racing Point y de Racing Point a lo que ahora se llama Aston Martin. ¿Le impresionó ver los resultados de Fernando Alonso el año pasado?

R: Por supuesto que está subiendo. Hay mucha más inversión y esa es la clave. El fabricante es muy diferente a entonces. Fernando ha hecho grandes cosas y ha logrado resultados excelentes.

P: ¿Un mensaje para los aficionados de Peugeot?

Que sigan apoyando y vibrando con los coches. Ojalá cambie. Es un producto muy colorido y ojalá podamos hacerlo colorido y con la sensación de traer de vuelta el oro. Va suceder en algún momento. El compromiso con la marca ha sido clave porque si te encanta ver deportes de motor… Me encanta hacer lo que estoy haciendo e igual con todos. Al que está aquí le encanta hacer el trabajo que hace. Así que espero que estén con nosotros y que pasen buenos momentos con nosotros.