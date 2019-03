Roger Federer habló de la lesión de Rafa Nadal en la rodilla que obligó al español a abandonar en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells justo antes de enfrentarse al suizo. El ganador de 20 Grand Slam dijo en medios helvéticos que probablemente sí habría jugado el partido en el que Nadal no se presentó.

“Sí, he jugado con dolor y lo haría. No quiero hablar como si nunca hubiera tenido problemas o nunca haya jugado con dolor. Somos dos de los jugadores que hemos jugado con más dolor, Rafa y yo. No puedes ir todas las semanas y a todos los torneos libres de lesiones o dolores“, dijo.

No en vano, Federer comparó cuando ha jugado con lesiones con Rafa. “Afrontamos el asunto de forma diferente y a veces, cuando tenemos dolores, no hablamos de ello. Una lesión del oponente no trae nada, es más, le puede ayudar y tienes que manejar eso”, dijo.

El suizo entiende que Nadal se retiró porque el dolor era insoportable. “Si el dolor es muy extremo, duro y peligroso, entonces no puedes jugar más, eso está claro. Pero en los cerca de 1.400 partidos que he jugado muchas veces tenía dolores”, zanjó.