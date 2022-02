El FC Barcelona se juega en el San Paolo-Diego Armando Maradona su futuro en Europa. El conjunto culé se mide al Nápoles este jueves, al que deberá ganar para estar en los octavos de final de la Europa League. Antes del compromiso, Xavi Hernández se ha mostrado ilusionado por avanzar a la siguiente ronda de la competición, pero ha señalado las dificultades que pondrá el conjunto partenopeo, más aún jugando en su estadio. Además, se ha rendido a Maradona y, sobre todo, a Messi, dejando también patente su predilección por Dembélé en estos momentos.

Cambios respecto a la ida

«La afrontaremos igual que si hubiéramos ganado 2-1 o 3-1. Tenemos claro que queremos dominar el partido, dominarlo con la pelota. Será una guerra por la pelota; quien la tenga, ganará el partido. Nos la jugamos. En casa fuimos muy superiores y aquí ellos serán más fuertes, en su cada, el Diego Armando Maradona. Tenemos ilusión».

Qué Nápoles espera

«Creo que ellos irán a apretar alto. Luego veremos en qué fases o si les obligamos a jugar en su campo. Es lo que queremos. No será fácil, porque preparan una presión alta, son un equipo muy físico. Tenemos que intentar meterles en su campo. Tienen un nivel Champions y están compitiendo por el Scudetto. Es una prueba de que el Barça puede competir en Europa contra un equipo fuerte».

¿La final más importante?

«Más que anda, porque es el siguiente partido. Tengo la sensación de que cada partido es una final y más siendo después de no hacer los deberes en casa, donde merecimos ganar. Nos la tenemos que jugar aquí en su campo. Difícil para nosotros, peros estamos motivados y con ganas de demostrar que podemos competir contra rivales grandes. A competir, sin complejos y con personalidad y modelo de juego. A ver dónde llegamos. Estamos haciendo mejoras, progresando y vamos por el buen camino».

Maradona

«Es una extra motivación el jugar en el Diego Armando Maradona. Un jugador que nos emocionó a todos. Porque apareció Messi, si no estaríamos hablando del mejor de todos los tiempos. Lo fue en su época. Es una responsabilidad y un honor el hacer un buen partido en el estadio que lleva el nombre de Diego Armando Maradona».

La eliminación, ¿un fracaso?

«No. Sería una decepción. Tenemos mucha ilusión puesta en esta competición. Aunque no es la Champions, pero es la Europa League. Queremos demostrar que podemos competir en Europa y ante un grande como el Nápoles. Hay que intentar ser competitivos. Si estamos a ese nivel que estamos viendo, tendremos muchas opciones. Vaticino un partido muy duro».

¿Ganar o buen juego?

«Si me dejas elegir quiero jugar bien y ganar, pero esto es el fútbol. El jugar bien, la consecuencia es el buen resultado. Aún así ha habido muchos partidos que se ha jugado bien pero no se ha ganado el partido. Jugando así estaremos más cerca de ganar el partido y creo que vamos creciendo. Va de resultados, no sólo de sensaciones. Por ahora, las sensaciones son muy buenas pero los resultados acompañan al 50%. Necesitamos más resultados».

Trabajo de cantera

«No estoy en el Nápoles en el día a día para decirte qué pasa en la cantera del Nápoles e italiana. Nosotros estamos contando mucho y cuando ha habido gente de casa hemos ganado mucho. En el Barcelona se trabaja muy bien la cantera. Gavi, Nico, el mismo Araujo… estamos trabajando. Futbolistas con 17-18 años pueden marcar la diferencia. En Italia no sé».

Débil fuera de casa

«Opinar de temporadas en las que no he estado no sería justo, porque no lo he vivido. Tenemos que volver al modelo de juego. Hemos sido grandes cuando hemos tenido un estilo contrato. Creo que tenemos que recuperarlo y estamos en el camino para ser grandes en la competición local y en Europa. Mañana tenemos una gran prueba de juego. Hemos recuperado parte de eso, pero tenemos que confirmarlo ante un Nápoles que es un rival Champions».

Dembélé

«Acaba contrato en junio. Yo le veo feliz y estoy contento con él. Incluso sabiendo que no iba convocado. No he tenido ningún problema con Ousmane. He escuchado de todo, que no es buen profesional y te digo que no. Es ejemplar. Se cuida, es profesional, entrena bien de ahí la decisión del club de que pueda jugar. Que pueda jugar es una decisión de club, no sólo mía. Ha sido un profesional, ejemplar en el colectivo y vamos a ver qué pasa. Termina contrato a final de temporada y la decisión depende de él. Vamos a ver qué pasa de aquí al final de temporada, pero a mí me gusta».