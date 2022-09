Xavi: «El club ha hecho un esfuerzo titánico pero ha faltado algún jugador»

Xavi Hernández ha hablado sobre el mercado de fichajes en la previa del partido que medirá al Barcelona ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El técnico ha agradecido al club el esfuerzo «titánico» que han hecho en estos meses y ha revelado que está «muy contento» con la plantilla que ha quedado, pero lamentando que les «ha faltado algún jugador». También se ha referido a la situación de Piqué o Jordi Alba, así como al momento por el que pasa su rival, el equipo de Lopetegui.

Partido

«Mañana tenemos una salida muy difícil, en el campo del Sevilla. Estos años está siendo complicado ganar allí. Lopetegui trabaja muy bien sus equipos. Han sumado 1/9, pero es engañoso. He visto los partidos y era para sacar más puntos. Su nivel de activación será más fuerte y agresivo y ese campo aprieta. Vamos a dominar, a tener el balón y mostrar nuestra mejor versión».

Mercado

«Estoy liberado de este mercado. Tanto por las salidas como por las entradas. Hemos hecho un esfuerzo espectacular, Mateu, Jordi, staff… estamos muy contentos, por donde estábamos y donde estamos. Intentaremos competir por todo, es el objetivo principal. Fichajes, ilusión… hay que demostrarlo en el campo, que es lo más difícil. Muy contento y satisfecho».

Escenarios

«Ha quedado entre el mejor escenario y el intermedio, porque ha faltado algún jugador. Dicho esto, supersatisfecho, el club ha hecho un esfuerzo titánico. Las palancas han sido importantes. Estoy muy contento y satisfecho y agradecido al club».

Salida de Alba

«Jordi es uno más de la plantilla, nos ayudará y será importante. Será clave con su experiencia, con su veteranía y talento. Es uno de los capitanes, estoy encantado de tenerlo, seguro que jugará. Habrá oportunidades para todos, porque ningún jugador molesta. Jugará el que esté mejor. Meritocracia, no miramos ni edad ni títulos».

Situación personal de Piqué

«Veo a Gerard tranquilo, entrenando bien. Esta semana ha entrenado muy bien. Ayer hizo un entrenamiento muy positivo y nos va a ayudar. No me molesta ningún jugador que se ha quedado. Somos una familia y vamos a sumar en la misma dirección. Que esté feliz y contento con su vida. Intentamos que el jugador venga contento. En temas personales no me meto. Ninguna queja con él».

Memphis

«Con Memphis hablé hace tres semanas y es un chico muy agradecido, muy maduro. Tiene mucha experiencia a pesar de su edad, es un líder y nos va a ayudar. Está comprometido con el club, con el equipo, entrena bien. Los minutos dependen de él, de lo que vea el staff. Decidiremos con todos. Todos parten de cero y jugarán los que en mejor momento estén».

Jordi Alba

«A Jordi lo quiero aquí, como capitán, como persona con la que tenga una gran afinidad. Es un líder, nos va a ayudar juegue o no, su compromiso con el club es extraordinario. El año pasado ya tuvimos a Sergi Roberto, Alves y Dest y lo fuimos gestionando. Este año el calendario aún está más comprimido. Podemos ir cambiando de sistema, Marcos puede jugar en diferentes posiciones, Balde. Gente polivalente para distintas variantes. No me molesta».

Piqué

«La decisión sobre Piqué es técnica. Depende mí tomar decisiones, lo que veo en el entrenamiento. Al final tengo que decidir. Cuando juegue Piqué me preguntarás por qué no juegan Araujo o Koundé. Todos no pueden jugar, siempre ha sido así. Entiendo que Jordi y Piqué son casos especiales, pero su compromiso es intachable, no habrá ningún problema».

Renovar a la baja

«Le va a pasar a todo el mundo, incluso a Pedri con 34. A mí me pasó, tuve una oferta de renovación para seguir tres años más en el club con 35 años. Cada uno depende de su momento, de las sensaciones. A todos los futbolistas les pasará, es ley de vida».

Bellerín y Alonso

«Quería laterales puros. Lo que más urgía las últimas fechas era el lateral diestro. No teníamos uno puro y Bellerín lo es. Conoce la casa, el vestuario. Nos ayudará. Y Marcos igual, es contrastado, viene de la Premier, del Chelsea. Nos ayudará mucho y es polivalente. Estoy encantado. El club ha hecho un gran esfuerzo».

Más presión

«Siento la misma presión, la siento cada día. Ser entrenador del Barça es bastante desagradecido, si ganas es la pera y si pierdes casi no puedes salir a la calle. Sé la presión que tengo, es así. Me gusta, soy muy competitivo y muy culé. Si veo algún día que soy el problema me iré a casa, puede ser un gran año, hay buena plantilla, competencia, hay cosas muy positivas. El fútbol y la pelota dirán. Las sensaciones son muy buenas».

Inscripción Marcos Alonso

«Sí, lo mismo que pasó con Koundé el otro día, somos optimistas para que todo se solucione hoy antes de las 12 para poder inscribirlo en la Champions. Estamos convencidos todos de que será oficial».

Quién ha faltado

«Le han hecho un plantillón al Barça. La presión es para mí, pero es al Barça. Me vais a meter palos si no se gana, pero la plantilla la han hecho Mateu, Jordi, los jugadores han hecho un gran esfuerzo por venir. Todos nos han esperado y la gran mayoría han estado aquí. Ahora no podemos hablar de que ha faltado este u otro, no sacaré nombres de otros equipos. Vamos a hablar de los que están, por fin ha terminado el mercado».

Aubameyang

«Me da pena por todos los que se han ido. Todos han sido profesionales. Incluso a muchos de ellos les he dicho desde mayo que no contaban, pero han entrenado bien, no han dado problemas. En especial, Auba me da cierta pena porque nos ha ayudado mucho. Los números son extraordinarios, como persona es un tesoro, siempre con una sonrisa. Era una oportunidad para él y para el club. Todo el mundo ha quedado satisfecho, pero me da pena».

Dirección deportiva

«Al final somos un equipo, estoy encantado, muy a gusto en el club con Mateu, con Jordi, el presi. Especialmente Jordi es muy leal, muy afín, tiene mucha experiencia. Ha ayudado en todo. El Barça, esté yo o no, está en muy buenas manos con Mateu y Jordi».

Eric García

«No ha cambiado nada con Eric. Las sensaciones que me da, seguridad. Siempre escoge la opción correcta. Vive los 90′ de forma espectacular, es con 22 años, podría ser un capitán. Siempre entrena bien, le corriges pocas cosas. Tiene mucha competencia, pero está a un nivel muy alto».

Diferencia con la Premier

«Aquí hay muchas cosas. Ellos tienen el dinero de los derechos, tema de impuestos que nos genera un problema aquí. Tienen más poder adquisitivo, más presupuestos, es eso. Si gastan es porque tienen. Nosotros hemos gastado porque hemos hecho las palancas, merchandising, hemos tenido que recorrer a eso. Ellos tienen el dinero, pero no sé qué tendencia lleva. Es un tema de derechos televisivos e impuestos, una mezcla que hace que sea la situación más ventajosa».

Sevilla

«Creo que han merecido mucho más, han hecho uno de nueve, injusto viendo los partidos. La pena para los entrenadores es que los resultados son los que marcan. Lopetegui es una referencia para mí, lo ha hecho bien allá donde ha ido, pero los resultados marcan nuestro devenir. La gente no tiene memoria, se vive el presente. Pero para mí es injusto el bagaje».

Qué espera del Sevilla

«Será más intenso si cabe por su situación. Más agresivo, creo que nos vendrán a apretar arriba, pero pueden encerrarse atrás y jugar a la contra. Equipo camaleónico, equipo Champions, con muchas bajas. Es un gran equipo».

Pjanic

«Igual que dije hace tres semanas, creo que nos puede ayudar. Es un buen profesional, entrena bien. Me gusta su personalidad. Pero va a competir con Busquets, con Frenkie, con Kessie. Será difícil para todos y en principio cuento con él».

Difícil once

«Sí, tengo claro quien jugará mañana, salvo contratiempos. Hay varias opciones, ahora viene Héctor. Dependiendo del sistema, del rival, de nosotros, pero para mañana lo tengo bastante claro»