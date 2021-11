Xavi Hernández se estrenará este sábado en el banquillo del Barcelona y lo hará frente a uno de los clubes que peores recuerdos le traen de su época de jugador, concretamente uno muy poderoso: el ‘Tamudazo’. Aquel 9 de junio de 2007, un gol ‘in extremis’ del delantero del Espanyol le quitó media Liga a su vecino mientras llegaban más malas noticias desde Zaragoza, donde Ruud van Nistelrooy confirmaba el histórico vuelco al campeonato a falta de una jornada para su conclusión.

Por partes. La época dorada de Frank Rijkaard en el Barcelona daba sus últimos coletazos y aún soñaba con otro título de Liga, aunque era el Real Madrid quien tenía la sartén por el mango, ya que ocupaba el liderato gracias a su mejor diferencia de goles. A las nueve de la noche sonaron al unísono los pitidos iniciales en el Camp Nou y La Romareda y arrancó una una noche majareta cuyos ecos aún resuenan.

Xavi fue titular compartiendo centro del campo con Iniesta y Deco. No queda ni un superviviente de aquella plantilla y el último partió este mismo verano: Leo Messi. El argentino le metió un gol con la mano a Kameni para alimentó aún más la comparación con Diego Armando Maradona. Si el palmetazo al balón del Pelusa tumbó a Inglaterra en el Mundial’86, el de la Pulga quedó en una anécdota por la intervención de Tamudo.

La noche empezó mal para los dos aspirantes al título: 1-0 en Zaragoza con penalti convertido por Diego Milito y 0-1 en Barcelona con gol de Tamudo tras asistencia de Iván de la Peña. El Real Madrid aún líder. Empató Van Nistelrooy y golpeó de nuevo Milito (2-1). Todo igual mientras no llegaran noticias del Camp Nou, pero llegaron, y de qué manera.

Messi, que a sus 19 años ya lideraba al Barcelona, y más por la ausencia aquel día del sancionado Ronaldinho, volteó el marcador con un doblete, primero con la mano y después con el pie derecho a pase de Deco. Joan Laporta lo celebraba eufórico en la grada. Más difícil le resulta disfrutar al presidente culé hoy en día. El Barça líder con tres puntos de ventaja y los dos partidos a punto de acabar. Quedaba el terremoto final.

Apenas 17 segundos pasaron entre los dos goles que dinamitaron aquella Liga. El cronómetro empezó a contar cuando Tamudo volvió a batir a Víctor Valdés y se paró cuando Van Nistelrooy empató tras pescar un balón rechazado. «Yo no he estropeado la Liga a nadie, yo salí al Camp Nou a hacer mj trabajo y no sabía cómo iba el Real Madrid en su partido. Me enteré después en el vestuario», comentaba tiempo después Tamudo, héroe eterno para la afición perica.

Aún quedaba una jornada, pero la sensación general era que la balanza había quedado desequilibrada antes de que el Real Madrid recibiera al Mallorca y el Barcelona visitar al Nástic de Tarragona. El equipo balear puso emoción con su tanto inicial en el Santiago Bernabéu, pero el equipo de Fabio Capello remontó con un doblete del malogrado José Antonio Reyes (3-1) . Sembrado el ‘Tamudazo’, el Real Madrid cosechaba el trigésimo título de Liga de su historia.