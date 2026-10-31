La WTA rectifica y permitirá a Kaitlin Quevedo homenajear a las víctimas de la tragedia del accidente de tren en Urda

Fumata blanca para Kaitlin Quevedo. Después de que la WTA le negase lucir un crespón negro durante su último partido en homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria en Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas, la organización se ha retractado y sí le permitirá portar el crespón para su próximo partido ante Lilli Tagger. Así se lo ha hecho saber la propia WTA a OKDIARIO.

«Según la Política de Símbolos y Eslóganes de la WTA, la exhibición de símbolos en la cancha está sujeta a requisitos específicos. Tras una revisión interna del asunto, estamos hablando directamente con Kaitlin sobre su deseo de rendir homenaje antes de su próximo partido», expresa el organismo rector del circuito femenino profesional.

Además, la WTA también se sumó al pésame hacia los familiares de las víctimas. «Extendemos nuestras más sentidas condolencias a quienes perdieron a seres queridos en los accidentes ferroviarios en España. Nuestros pensamientos están con ellos, con los heridos y con todos los afectados por esta tragedia», finaliza la conversación de la WTA con este periódico.

La negación de lucir el crespón negro, adelantada por MARCA, provocó polémica por comparación. Horas antes, Rafa Jódar sí lució el crespón negro en la manga de su camiseta durante su partido ante Vacherot. La ATP no puso ningún impedimento a la intención del madrileño. Cabe recordar que los circuitos masculinos y femeninos se rigen por organismos diferentes. La ATP en el primero y la WTA en el segundo.