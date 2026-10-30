Polémica en el tenis femenino: la WTA prohíbe a Quevedo lucir un crespón negro por las víctimas del accidente de tren de Urda

La WTA está en el centro de la polémica después de prohibir a Kaitlin Quevedo que luciera un crespón negro por las víctimas del accidente de tren de Urda. La tenista española pidió jugar con ello en su partido de cuartos de final ante la suiza Jil Teichmann en el Torneo de Cantón, en señal de luto por todos los que han fallecido en el accidente ferroviario y consciente de la difícil situación que está atravesando su país.

Pero la WTA, a diferencia de lo que hizo la ATP con Rafa Jódar, se lo impidió. Cabe recordar que el circuito masculino y el femenino están gestionados por diferentes organizaciones deportivas. La ATP sí permitió que Jódar luciera un crespón negro en la manga izquierda de su camiseta durante su duelo de octavos de final en Basilea frente a Valentin Vacherot. El motivo del tenista madrileño era el mismo que el de Quevedo: mostrar su respeto por los fallecidos en el accidente ferroviario.

Kaitlin pidió permiso a la WTA para lucir ese mismo crespón negro en su duelo de cuartos de final. Pero se lo impidieron. Desde la organización se lo negaron alegando una norma que asegura que el color negro está prohibido para este tipo de gestos y que el crespón podía ser de cualquier color menos negro. Dicha norma, aprobada por la organización desde el 1 de octubre de 2024, señala que «si una jugadora o un torneo desea usarlo, necesita pedir permiso previo para ello».

Una vez solicitado, será transmitido a los Consejos de Jugadoras y Torneos y la Junta del Circuito, con la participación de la Fundación WTA. Estos lo analizarán y decidirán si se acepta o no la petición de dicha jugadora para saltar a la pista con un crespón negro. Al no haberlo solicitado con la suficiente antelación, la WTA no ha permitido a Quevedo. Pero la española les rindió homenaje de la mejor manera posible, con una victoria.

La norma asegura lo siguiente: «Con el fin de proporcionar un entorno neutral y respetuoso durante los torneos para todos los participantes y de acuerdo con los requisitos de vestimenta y equipamiento del Reglamento, no se permite la exhibición de ningún símbolo o eslogan (nombre, marca, logotipo, ilustración, URL, mensaje o declaración) que esté asociado o pretenda estar asociado con una organización benéfica, causa, movimiento o partido político en las jugadoras, su ropa o equipamiento (incluidos los escritos, adjuntos, fijados, bordados o mostrados de cualquier otra forma) antes, durante o después de jugar un partido en los Torneos de la WTA, a menos que forme parte de una iniciativa o campaña oficial respaldada por la WTA (por ejemplo, cintas de Tennis Plays for Peace)».